辦護照預約排到4月！他現場苦等2小時 網友狂推一招完全免排隊

農曆春節將近，換發護照的人潮大增。

農曆春節將近，許多民眾選擇在假期期間出國旅遊，換發護照的人潮大增，北部外交部領事事務局幾乎全面額滿，最快可預約時間已排至4月17日；中部與南部辦事處，分別要到農曆年後3月初及2月底才可預約，春節期間僅剩雲嘉南及東部辦事處仍有名額。

網路預約額滿怎麼辦？現場一等就是3小時

由於網路預約額滿，部分急需換發護照的民眾只能選擇現場排隊申辦，等候時間動輒3至4小時；一名網友在社群平台Threads發文分享，當天9時25分抽取號碼牌時，現場已經排到200多號，11時15分完成送件，辦理完成離開時時，連抽取號碼牌的隊伍都已排到室外，現場等候人數超過300人，建議有需求的民眾一早就到場。

不想排隊有解方？網友狂推一招1分鐘都不必等

不少網友也分享替代方式，「搭高鐵到嘉義，直接抽直接辦，連1分鐘都沒有等到」「去戶政辦一張自然人憑證，在家幾分鐘就線上申請完囉，14天後再去領事局領就可以了！很方便又超快速！！」「建議你來花蓮辦，順便來玩」「旅行社多500，省去排隊的時間」；也有人表示可以持續刷新預約系統，經常會有名額釋出。

