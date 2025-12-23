辦貸款遇詐團！彰化男交帳戶2月吸金2538萬 下場曝光

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣李男成立商行，欲辦理貸款，結果遇到詐騙集團，對他謊稱「帳戶可以做漂亮一點」，李男便將商行的金融帳戶交給詐欺集團，短短2個月，被12名詐騙受害者匯入2538萬元，該案經彰化地院審理，並掩飾犯罪所得。台灣彰化地方法院近日審結此案，認定李男提供帳戶作為犯罪工具，為詐欺、洗錢的幫助犯，判處有期徒刑7月徒刑，併科罰金6萬元。民事部分李男難逃被害人2538萬元的求償。

判決書指出，李男於2023年6、7月間成立「大法興業行」、「大凱興業行」，並於銀行開立帳戶，不久遇到「林先生」、「阿華」等人，對方表示，可以幫他把公司的金流做得「漂亮一點」，以利貸款，對方還說，可以幫忙代辦青年創業貸款，他因此交付公司資料、大小章及存摺交給對方。

判決書說，李男的公司帳戶於7月20日就被1名管姓詐騙被害人匯入340萬元，隔天再被3名被害人匯入940萬元。截至9月18日為止，總共有12名被害人，匯入2538萬元至李男的公司帳戶，隨即被提領一空。

法官表示，被告辯稱不認識「林先生」、「阿華」等人，卻又稱對方可以幫他把公司金流做得更漂亮，但此並無對話紀錄或通訊截圖佐證。金融帳戶關乎個人信用，若有他人蒐集金融帳戶，當就其合法使用存疑，被告為成年人，具有相當的社會智識及經歷，其所辯不足採信，被告因幫助洗錢、詐欺犯行明確，處有期徒刑7月，併科罰金6萬元。

