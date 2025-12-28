辦雙城論壇「髮夾彎」又快閃 簡舒培：誰拉著繩子讓蔣萬安硬辦

〔記者何玉華／台北報導〕台北、上海城市論壇(雙城論壇)主論壇今(28)天登場，台北市長蔣萬安與上海市長龔正分別致詞，民進黨議員簡舒培表示，從雙方致詞的內容看不出兩個城市實質交流了什麼？龔正著重在兩岸的血脈上，所提的新時代民族的發展、大作為，「跟雙城論壇有什麼關係？」蔣萬安只敢用隱晦的「波濤與呼嘯」形容共軍擾台，想用辭彙堆積的內容含混過關、騙選票；以為講「民國」可以凸顯中華民國的主題性，更是「小鼻子、小眼睛」的笑話。

簡舒培表示，台北、上海兩個城市辦活動，到底互相有什麼分享，實在看不出來真正的交流內涵；龔正講的還是著重在兩岸的血脈上，所提新時代民族的發展、大作為，「跟雙城論壇有什麼關係？」蔣萬安是提了「民國」8年五四運動，但1945年蔣介石撤退來台灣，中華人民共和國才成立，民國8年是兩岸都承認的共同歷史，本來就不會去否認，這樣的說法，以為吃到中國的豆腐，有維持中華民國的主體性，其實是「小鼻子、小眼睛」的笑話。

簡舒培批評蔣萬安，蔣萬安在競選台北市長時，分得清誰對誰錯，才會說共機、共艦擾台不辦雙城論壇。選前講得直接，現在只敢隱晦的講「波濤與呼嘯」，就是怕中國、就是「孬」，想用辭彙的方式來含混過關、騙選票，一點實質的意義都沒有，這樣的交流不是真正的交流。

簡舒培說，選前敢講共機、共艦擾台不辦雙城論壇，代表蔣萬安是搞得清楚的人，為什麼上任後完全無法分辨，硬說要辦交流；而且一天快閃有什麼意義？蔣萬安很清楚這個時間點去，對未來政途沒有任何加分，他為什麼一定要去，「為什麼被掐住脖子？」「誰是拉著繩子的人」要蔣萬安去演雙城論壇這齣戲，是不是國民黨內部的力量。這也凸顯蔣萬安軟弱無能，對應該堅持的事情沒有能力、魄力堅持。

