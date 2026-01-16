辦「一次性」中國護照遭撤台灣身份 梁文傑：將對旅行社最嚴懲罰吊牌

有民眾因貪圖方便，由旅行社代辦一次性中國護照赴俄羅斯旅遊，但卻被取消台灣身份。資料照取自Unsplash圖庫



近期有民眾為了去俄羅斯旅遊，誤信旅行社宣稱「代辦俄羅斯簽證」，因此申辦中國「一次性」旅遊護照，但回台後就收到移民署通知，被取消台灣身分。陸委會副主委梁文傑今天（1/16）強調，我國法律規定民眾不能夠同時擁有中華民國跟中華人民共和國的身份，也就是你不能夠拿兩邊的身分證或護照。由於這些中國臨時護照的都是旅行社代辦，將依據觀光發展條例對旅行社處以最嚴厲懲罰，最重可能會吊銷牌照。梁文傑也呼籲民眾，中國「一次性護照」還是護照，被查到後還會有身分轉換的不便。

陸委會今天下午舉行例行記者會，由副主委、發言人梁文傑主持。有記者問到，日前已有民眾因為由旅行社招攬「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」為由，辦理了一次性的中國護照，進入俄羅斯旅遊，結果返台後卻遭移民署通知、撤銷台灣身份，但是政府的宣導似乎是去年6月才加大力度，民眾的認知跟政府之間似乎有很大資訊落差，因此造成的風險是否卻都是民眾個人去承擔？

對此，梁文傑澄清，陸委會並不是去年6月才開始宣傳，只是因為去年6月有出現案例，那最早是在2017年的時候出現第1個案例。當年此一案例就是旅行社去代辦。

梁文傑強調，台灣法律規定，民眾不能夠同時擁有中華民國跟中華人民共和國的身份，也就是你不能夠拿兩邊的身分證或護照，那這是法律明定的。」

梁文傑指出，陸委會的立場比較希望的是懲罰旅行社，也就是說，因為發現類似這樣的事情都是旅行社在代辦，所以如果再有類似的狀況，「我們會對旅行社祭出最嚴厲的懲罰，但是個人的話，他就必須要忍受短暫的這個身份轉換的不便。」

梁文傑強調，必須要再一次提醒所有民眾，類似的事情不要做，就算是一次性的護照，他還是護照。如果你做了、被查到了，你就必須忍受這樣的不便。」

希望若有類似案例，民眾可以把代辦的旅行社告訴陸委會，依據《觀光發展條例》，由主管機關交通部觀光局來對旅行社做出最嚴厲的懲罰，從罰款到最嚴重的就是吊銷牌照。

