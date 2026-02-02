辦5分鐘業務等2小時！陽帆被爆「超扯行徑」網友被暖哭 女兒回應親揭私下真面目
Melody在Threads上遭網友爆料奧客行徑引發討論，不過Threads上也有暖心故事，68歲資深藝人陽帆排隊等了2小時，依然對電信業門市人員態度親切，甚至請吃飯糰，讓網友直呼：「在那種被奧客轟炸到懷疑人生的時刻，這袋御飯糰真的差點讓我當場噴淚。」
有網友指出，2018年電信業「499之亂」時，「全台門市人員忙到快往生。」陽帆沒利用藝人特權，在現場排隊等了快2小時，輪到他時，第一句話還說：「不好意思，我是辦小業務，沒讓你賺到業績。」
網友繼續透露：「最扯的在後面。」陽帆辦完事後，離開10分鐘又折返，送上6個飯糰，還說：「一定要找時間吃飯，別餓到了。」讓網友相當感動，大讚：「辦業務才5分鐘，他等了2小時，還反過來擔心我們沒吃飯？這才是真正的巨星氣度，這才是最優質的偶像。」
女兒曝陽帆每天都做這件事：很感人！
陽帆的女兒ANGIE安吉（陳妤安）現在也出道當歌手，看到網友分享後，親自留言表示：「哇，謝謝你分享爸爸的故事，我是安吉，也謝謝留言區大家都這麼暖。」安吉並透露：「對我來說，我爸爸是一個很愛家，很溫暖，靜靜的男人，每天都會陪奶奶聊天、牽手、拜拜，沒有一天少，真的很感人…」
安吉繼續形容父親：「在外面喜歡鬥服務員笑，有時候講一些聽不懂的玩笑。他最怕麻煩，所以什麼事情都自己來，自己吃、自己做、自己幹嘛。」、「我覺得最厲害的是，當我跟媽媽還有哥哥急急忙忙的狀態，他永遠是最平靜的，最有禮貌的，（也跟司機說永遠不准按喇叭，沒有必要）永遠讓我們知道我們可以慢慢來。」
