辭世10週年！張榮發等比例蠟像首曝光 紀念特展明揭幕

「所信所行．善不止息－長榮集團創辦人張榮發總裁辭世10周年紀念特展」20日將揭開序幕。（陳祐誠攝）

全球航運界巨擘、長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世10周年前夕，財團法人張榮發基金會與長榮集團將在20日舉辦紀念特展，首度對外公開張總裁生前委由已故知名蠟像大師林健成精心製作的等比例蠟像，今也先邀請多位張榮發總裁生前伸出援手或提攜的「忘年之交」齊聚一堂，分享彼此這10年來持續受助、進而逆轉人生的真實故事。

「所信所行．善不止息－長榮集團創辦人張榮發總裁辭世10周年紀念特展」20日將揭開序幕，首度公開的等比例蠟像，還原呈現張榮發於2006年獲頒「大英帝國司令勳章」的神情與風采，栩栩如生。

廣告 廣告

「所信所行．善不止息－長榮集團創辦人張榮發總裁辭世10周年紀念特展」20日將揭開序幕，首度公開的等比例蠟像，還原呈現張榮發於2006年獲頒「大英帝國司令勳章」的神情與風采，栩栩如生。（陳祐誠攝）

張總裁晚年全心投入公益，心心念念的是行善的傳承。張榮發基金會執行長鍾德美致詞時表示，「我們不時會想起，創辦人直到辭世前還殷切叮囑，即使有一天他不在了，基金會還是要繼續做善事」。

張榮發基金會10年來承接其遺志，於張榮發辭世後仍持續發展、擴大公益行動範疇，基金會成立40年來已累計投入超過100億元，近10年更多達40億元。

本次基金會於張榮發辭世10周年之際舉辦紀念特展，讓大眾理解張榮發的初心，並持續推動善的循環，促進社會和諧。包括為台灣贏下史上首面高爾夫奧運獎牌的國手潘政琮、雲林縣樟湖生態國民中小學校長陳清圳、視障歌唱家朱萬花、長榮海運大副林原生、《本心—張榮發的心內話與真性情》作者陳俍任都獲邀參加開幕，除分享對張總裁一生信念與實踐的所見所思，也見證其公益精神持續發揚光大。

「所信所行．善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世10周年紀念特展」共規劃4大展區，包括張榮發生平、創業歷程、公益慈善、10年傳承，展出逾300件文物，包含蠟像、中日文親筆手稿、平面與立體文物，完整呈現張榮發一生的所信所行。

展覽也將首度公開多件張榮發生前未曾曝光的生活照片與手稿，讓民眾更貼近這位航運巨人真實而溫厚的一面。

「所信所行．善不止息－長榮集團創辦人張榮發總裁辭世10周年紀念特展」將從2026年1月20日起至2月22日止，免費開放給各界參觀，僅小年夜與除夕公休，地點在張榮發基金會大樓B1，長榮海事博物館也於特展期間同步免費開放。

更多中時新聞網報導

瑪姬葛倫霍找尪弟拍片笑到噴淚

陳永樂：飛輪效應黏住粉絲

保健》天冷聽不到 小心耳中風上身