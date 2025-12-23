辭了保全2年沒工作！張文媽「3年金援百萬」四叉貓挖金流：9萬買筆電

社會中心／羅欣怡報導

張文入住中山站附近的旅館，計劃犯案。（圖／資料畫面）

27歲的張文犯下父母口中的「滔天大禍」，19日晚間的無差別殺人，帶走了3條無辜生命，自己也墜樓身亡。一度傳出張文身無分文，但警方追查金流，發現張文的母親3年總共匯款82萬，另外加上每個月的1萬元，約有百萬可以運用。網紅四叉貓也挖出張文使用的筆記型電腦也是夢幻機款，一台要價近9萬元，但其餘的開支東扣西扣，推算張文「生活應該過得不算太寬裕」。

四叉貓在臉書PO文表示，今天的新進度，警方已經查完張文的所有帳戶，台銀、中信、元大、郵局，台銀還剩7000元，其他都空了，原來張文的母親除了每個月匯款一萬元以外，還有幾筆大筆的匯款，3年總共匯款82萬元，另外張文母親在家收到帳單時，會去幫他繳停車費和手機費，再加上張文當保全以及偶爾接案14筆的收入，如果沒其他金錢來源，估他近3年大概有100多萬元可以花用。

張文金流曝光，媽媽匯款援助。（圖／翻攝畫面）

四叉貓直言，張文沒到活不下去的程度，「然後他的電腦用華碩2023年的ROG Strix SCAR 18」，還有平板電腦房租水電什麼的，加上那些生存遊戲裝備，有專家表示他的裝備都是仿品便宜貨，扣一扣，我猜他的生活應該過得不算太寬裕啦。

從四叉貓補充的照片中可以看到，這台2023年出產的筆記電腦還自帶氣氛燈，一台要價8萬9千元，號稱是最浮誇的競電筆電。

警方查出，張文名下的中華郵政帳戶，2023年底至2025年10月間，每3個月會匯入3萬至6萬元不等的金額，一共37萬元；此外，2023年3月間，還有一筆母親匯入的45萬元，去年12月30日至今年1月2日，連續4天戶頭都進帳10萬元，2年來自家庭的金援一共82萬元。

據了解，張文交通工具為一輛紅色機車，還會靠Ubike代步，若是有停車費、驗車費未繳納，帳單就寄到桃園老家，母親收到心疼兒子沒錢，不但幫他繳清，還會趕緊匯錢到他帳戶。警方查出，張文獨來獨往，除了與房東有聯繫外，幾乎沒有聯繫對象，與提供金援的母親也沒有對話。

