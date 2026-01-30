辭了立委怎規劃？ 黃國昌「可能登錄律師工作」：有需要時披上法袍

▲ 圖／翻攝民眾之聲YT

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

因應民眾黨兩年條款，當前立院7席立委也在今(30)日迎來最後上班日，對於2月1日離職後的規劃，民眾黨主席黃國昌透露，規劃除了投入新北市長選舉外，也可能在拿到離職證明後，去登錄律師工作，「在有需要的時候披上法袍」。

民眾黨今日舉辦「珍重再見 後會有期！」記者會，黃國昌被問到卸任立委後，跟前民眾黨主席柯文哲如何分工？黃國昌回應，卸任以後工作蠻忙的，提到跟立院有關的是，週二、五一起開晨會，週四開共識會，只要有空應該都會參加；以及中央黨部工作現在一直在進行，黨主席也還沒有卸任，所以黨主席該做的事情，自己還是會做。

黃國昌說，民眾黨有蠻好的習慣是，黨主席在中央黨部沒有辦公室，「這件事很多社會大眾不知道，中央黨部被民進黨派了北檢的鷹犬來搜索後，大家才知道民眾黨主席在中央黨部沒有自己的辦公室，我現在也沒有辦公室，2月1日後也沒有辦公室。」

黃國昌強調，自己還是會去中央黨部，透露最喜歡的工作模式是到會議室，針對不同主題把不同部門的人請來，有白板、投影機，將工作一樣一樣對清楚，這樣的模式會延續下去，所以他也跟黨中央講，在中央黨部不用準備他的辦公室。

黃國昌也提到，第三個身分是投入新北市長選舉，2月1日就會成立競選總部，歡迎新北市民一起來熱鬧，透露昨天接到媒體人趙少康通知說會去，他也竭誠歡迎，喊話這是屬於新北市民對新北接下來的規劃、願景、夢想，共同實現的園地，歡迎不分黨派朋友都可以來，他也會花相當時間投入新北市長選戰的準備。

針對直播，黃國昌也要大家放心，「還是會持續進行，未來只會增加絕對不會減少」，最後提到當立委時不能當律師，所以任期內並沒有做律師的登錄，但在2月1日拿到離職證明後，應該還是會去登錄律師的工作，「在有需要的時候披上法袍」。

