辭了董事長轉任總統府資政 吳豊山駁海基會停擺：年處理21萬件兩岸事

海基會董事長吳豊山年底確定卸任。（圖／翻攝自海基會官網）

海基會董事長吳豊山今（18）天下午震撼宣布，已向總統賴清德提出辭職，預計任期到31日；總統府發言人郭雅慧也證實，吳豊山辭呈已獲賴清德批准，將轉任總統府資政。

吳豊山在2024年11月接任原董事長鄭文燦因官司問題黯然辭職而懸缺已久的海基會董事長一職後，喊出「存好心、說真話、做實事」推動兩岸關係。今年元月因立法院質疑海基會推動兩岸交流成效不彰，預算卻逐年增長「虛胖」，吳豊山便動怒直指，若預算遭大砍將立即辭職，而後海基會無奈因應預算遭砍，將24小時緊急服務專線服務時間縮減成每天12小時，且臨時約聘人員遇缺不補，但吳豊山並未進一步求去。

廣告 廣告

然而，稍早吳豊山在例行會議致詞時卻突襲指出，「今天是本人最後一次主持董監事聯席會議」，他說上個禮拜五賴清德約見時有談到海基會人事，自己知道該「讓賢」便當場表達願意離開，31號最後工作日後會下台一鞠躬，今天也利用會議機會對全體人員過去一年多來的支持和指教表達最大的感謝。

海基會董事長吳豊山（圖）卸任後2026年起獲聘為總統府資政。（圖／報系資料照）

吳豊山回顧，海基會自1991年設立以來已處理超過900萬件因兩岸交流所衍生的大小事務，統計2024一年就處理了304,224件，看來2025年大概也會累積超過21萬件，因此謠傳海基會業務「停擺」那是嚴重誤會。

總統府發言人郭雅慧則於吳豊山宣布辭職後指出，賴清德將敦聘吳豊山擔任總統府資政，以協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野。而由於海基會是受陸委會監督與委託的半官方財團法人機構，各界也關注接下來的海基會董事長誰來接棒？陸委會副主委梁文傑稍早則說目前還沒確定，當確定會後儘速公布。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

新開小店徵「行政職實領55k」每天供餐 工作內容網愣：老闆賺爛

45年古董微波爐光榮退役！主人不捨告別 釣出品牌官方「求收藏至博物館」

基隆－石垣島航線票價被嫌貴！林氏璧聲援遭吐槽：2800元男女混睡通舖？