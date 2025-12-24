辭副秘書長投入松山信義議員選戰 許甫：走進巷弄為民喉舌

民眾黨副秘書長許甫宣布辭職，宣布爭取提名，投入松山、信義區市議員選戰。（圖／CTWANT攝影組）

民眾黨副秘書長許甫昨（23）日晚辭去一級主管職務，宣布爭取提名，投入2026年台北市松山、信義區市議員選舉。他表示，「理性、務實、科學」不只是口號，而是能落實於民眾日常生活，未來盼走進巷弄，為基層民意發聲。

許甫回顧自2022年加入民眾黨至今，過去四年在民眾黨中央黨部服務，從柯文哲及黃國昌身旁學習領導者的堅持與承擔，也歷經三位秘書長並肩作戰，見證中央黨部從約20人的小型團隊，逐步成長為百餘人的戰鬥集團。他指出，團隊共同走過2022年九合一選舉的艱困戰役，也在2024年總統大選中，以有限資源迎戰強大對手，留下深刻歷練。

廣告 廣告

他回憶，全台巡迴「廟口開講」，從恆春的落山風、台東太麻里的日出，到基隆冰冷的冬雨；以及「人民要當家」系列活動中，看著舞台一次次搭起又拆下，只為將改變的理念傳遞給更多民眾。他也提到，團隊曾投入反罷免行動、為能源正義在核三延役議題上奔走，而最令人痛心也最激昂的莫過於抗議司法不公的日子。

許甫指出，當黨主席柯文哲遭到司法不當關押時，團隊並未退縮。他仍清楚記得去年9月在濟南路短時間內號召兩萬人上街的場景，也記得寒冬清晨要求政府說明司法問題的抗爭行動，這些淚水與怒吼，都是四年來最珍貴的政治資產。

他表示，腦海中最難以抹滅的畫面，是2024年1月12日凱道集結的那一天，數以萬計的民眾湧入現場，展現對改變台灣未來的期待，也讓「義無反顧拚一次」不再只是口號。帶著這些經驗與信念，他將承擔新的任務，正式宣布爭取台北市松山區、信義區市議員提名，強調這不是離開中央，而是回到基層紮根。

許甫強調，過去四年在中央看見國家體制的問題，未來希望走進巷弄，將「理性、務實、科學」落實在市民生活中，透過具體行動改善交通、安全與生活品質，期盼成為松山、信義地區的民意喉舌，讓台北的改變持續發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台中豐原傳持刀傷人案！男遭熟人砍頸無生命跡象 兇嫌仍在逃

獨／無辜騎士成張文刀下魂 民眾獻花見姊姊深夜帶威士忌祭悼痛哭

電燈泡變男主2／起底夏宇禾勾纏的人夫 竟是望族富三代