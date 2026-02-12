辭北市副市長拚新北市長選舉！李四川認了：太太從頭到尾都反對

台北市副市長李四川昨日宣布將於2月底辭去副市長職務，正式投入新北市長選舉。今（12）日接受媒體人王淺秋「千秋萬事」節目專訪時，被問及是否已說服家人支持參選，李四川苦笑坦言「太太還是反對」，因為太太不喜歡選舉文化，他也了解太太承受的壓力，但現在的形勢就交給新北市民去決定。

台北市副市長李四川。（圖／中天新聞）

李四川在專訪中透露，太太從頭到尾都反對他參選，主要是不喜歡選舉文化。他表示自己本身不善選舉也不懂選舉，上台講話沒辦法口才俐落，,因為他是「做事的人」，總是默默做認為對市民有幫助的事。李四川更進一步說明，他擔心太太因為壓力而隱瞞一些事，也了解太太承受的壓力，坦言「是有對不起她」。

資深媒體人王淺秋。（資料照／中天新聞）

當王淺秋表示「謝謝川嫂把川伯借給國家」時，李四川連忙回應「她沒有願意」，顯示家人對他參選的態度仍未改變。李四川強調，像他這類工程人員做事如果做不到就不能說，不然就會變成「膨風」，因此很不適合台灣的政治和選舉環境。儘管家人反對，李四川仍決定投入選戰，將最終決定權交給新北市民。

國民黨副主席兼秘書長李乾龍。（資料照／中天新聞）

關於提名時程，國民黨祕書長李乾龍指出，目前適逢農曆年節，年後將由提名小組開會討論，他本人擔任召集人，程序完成後報請中常會通過，正式徵召李四川代表國民黨參選新北市長。相關提名作業會依黨內機制完成，力求在2月底前走完流程，3月起展開組織與政策布局。

