辭去台銀鐵飯碗回鄉種葡萄 賴俊維以冬果葡萄搶攻春節市場

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】彰化縣大村鄉素有「葡萄故鄉」之稱，在眾多葡萄農中，有一位返鄉耕耘十年的新世代農民——賴俊維。他原本任職於台灣銀行，十年前因父親身體狀況不適合再從事繁重農務，毅然辭去穩定工作，回到家鄉接手家族葡萄園，走出一條與眾不同的葡萄之路。

從公庫行員到葡萄職人，賴俊維承繼父親產業後開啟現代農業產銷一片天。（圖／記者周厚賢攝）

回想當年轉換跑道，賴俊偉坦言內心經歷過一番天人交戰。「銀行工作雖然穩定，但一切都很制式化；農業卻是靠天吃飯，尤其我們是露天栽種，風險更高。」然而，看著父親不得不放下耕作一輩子的葡萄園，他決定扛起責任，成為家族產業的接班人。接手農園後，賴俊偉不斷進修學習，從葡萄生理、開花結果管理，到環境調節與天然激素運用，逐步累積專業。他更進一步突破傳統產期限制，成功培育出比早春葡萄更晚、可於農曆年前上市的「冬果葡萄」，搶攻春節送禮與祭拜市場，成為市場上極為搶手的本土新鮮水果。

紫黑的葡萄夏裹著白霧的粉狀，賴俊維說:這就是葡萄最高品質的果粉。（圖／記者周厚賢攝）

面對多數葡萄園轉型溫室栽培，賴俊維仍堅持露天種植。他形容：「就像嬰兒在保溫箱長大，和在自然環境成長，風味一定不一樣。」雖然露天栽培必須承受氣候與病蟲害考驗，但葡萄在結果後能充分吸收日照，使果肉甜度與風味更自然濃郁。他在保留父親傳統設備的同時，也導入有機肥料與更安全的用藥管理，兼顧食品安全與口感品質。

除了鮮採巨峰葡萄上市外籍，賴俊維也以糖跟葡萄純粹的釀造而生成如瓊漿玉液的葡萄釀。（圖／記者周厚賢攝）

一般人多認為葡萄產季在秋季結束，但賴俊維巧妙調整栽培時程，讓葡萄一路生長至12月陸續採收。相較市面上多為冷藏庫存的葡萄，他的冬果葡萄全程鮮採直送，在日夜溫差大的條件下，果粒晶瑩剔透、色澤飽滿，表皮自然覆蓋一層白色果粉，正是新鮮與健康的最佳證明。賴俊偉也鼓勵消費者，葡萄只需以清水簡單沖洗，便可連皮食用，完整享受自然甜香與營養價值。隨著春節送禮旺季到來，他也同步提供快速宅配服務，讓消費者能第一時間品嚐到來自大村、最新鮮的本土葡萄好風味。