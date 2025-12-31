辭台灣基進秘書長 上屆落選頭吳欣岱力拚港湖議員

記者李鴻典／台北報導

持續在台北市內湖南港耕耘的台灣基進台北市黨部主委吳欣岱昨（30）晚宣布，決定請辭台灣基進秘書長一職，並已獲得黨主席同意。她說，接下來會全力投入地方選舉與地方經營。

吳欣岱昨（30）晚宣布，決定請辭台灣基進秘書長一職，並已獲得黨主席同意。她說，接下來會全力投入地方選舉與地方經營。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

吳欣岱表示，這個決定不容易，但她相信，每個人都應該在最需要的地方承擔責任。

吳欣岱說，擔任秘書長這段時間，有幸與許多夥伴一起努力，走訪各地黨部、與黨員直接對話，也嘗試改善制度上的不足。很感謝這段歷程，也對仍在崗位上堅守的夥伴抱持深深敬意。

吳欣岱提到，越來越感受到，當前社會最緊迫的問題，不只是外部威脅，更是內部分歧與互信流失。地方需要有人在第一線，回應民眾的日常需求。這也是她選擇回到地方的原因。

吳欣岱在2022年台北市議員選舉，拿下10,186票，是該內湖、南港選區的落選頭。她在2024年立委選舉中，同樣投入港湖選區，最終拿下26,382票，未能當選。

