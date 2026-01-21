辭文傳會主委？吳宗憲：若進入宜蘭縣長選舉會依照黨內規定

國民黨主席鄭麗文邀請資深媒體人尹乃菁擔任黨文傳會副主委，近日傳出爭取提名參選宜蘭縣長的現任文傳會主委吳宗憲將去職。對此，吳宗憲表示，若要進入縣長選舉階段時，自己會依照黨內規定，在此之前，會全力協助國民黨重返榮耀。

吳宗憲。（圖／中天新聞）

吳宗憲今天受訪時表示，宜蘭的部分沒有太多爭議，主要是新竹縣有人質疑陳見賢擔任地方黨部主委，又涉入選舉，所以主席提到就是依照規定，如果候選人擔任黨職的，沒有必要請辭或請假，但如果進入到初選，就必須依照規定請辭或請假，會尊重每一個人的想法。目前因為新竹還沒有走到初選的階段，如果已經開始初選，就會請陳主委依據黨內的規定要請辭或請假。

廣告 廣告

吳宗憲說，中常會時，因為自己在場，所以被主席拿來舉例。他參加宜蘭縣縣長選舉的協調，目前也沒有要進入到初選階段，我們是用內參民調的方式來解決，所以主席也說這部分就沒有需要請辭或請假，並不是特別針對這件事情，我們也一直沒有異動，但是坊間一直有傳聞，他也覺得很奇怪。在宜蘭他也遇到有人詢問是否會請辭，他也說目前還沒有。

吳宗憲。（圖／中天新聞）

吳宗憲強調，一切就依照規定來，如果最後一刻要進入到縣長的選舉的時候，我們當然會依照黨內的規定來做，在這之前就是盡全力的協助國民黨再重返榮耀。

延伸閱讀

影/陳亭妃拒簽「切割郭信良」協議 蔡正元：簽了保證落選

2026大選不怕藍白合？陳亭妃、賴瑞隆、蔡易餘直球對決

拒簽「切割郭信良」3點協議 陳亭妃：簽下去就互信不夠了