辭民進黨發言人！卓冠廷畢業感言曝光：這段時間1天當3天用

民進黨發言人、新北市議員卓冠廷今請辭獲准，並於臉書發表畢業感言。（圖／翻攝卓冠廷臉書）

為備戰2026地方選舉，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷、戴瑋姍依黨規請辭黨公職，身兼民進黨主席的總統賴清德今天（3日）於中常會上准辭。卓冠廷隨後在臉書發表畢業感言，擔任發言人期間，他堅持「1天當3天用」，未來的日子，沒有發言人卓冠廷，但是一樣有大家最熟悉、隨時找得到、肯拚肯衝、專業認真的「新北市議員卓冠廷」。

卓冠廷今天下午在臉書發文表示，榮幸擔任民主進步黨發言人2年多，階段性任務完成，他已獲主席賴清德准辭，正式卸下發言人職務，接下來全力衝刺議員連任，為土樹三鶯，為新北，為台灣，再拚4年，並且全力輔佐蘇巧慧贏得勝利，贏回新北。

卓冠廷指出，依據民進黨規定，公職候選人須於就任前1年前請辭黨職，因此他和戴瑋姍一起提出辭呈，以最高標準自我要求，實現民進黨的精神與規矩。雖曾任幕僚10年，但這是他首次接任黨職，從2023年3月接任發言人，到2024年8月再次回任至今，2年的時間，是台灣政治局勢最詭譎多變的時刻。他很榮幸以發言人身份為台灣奮戰。

「請大家放心，戰鬥，不會侷限於『發言人』的身份。」卓冠廷說，在他接任發言人以前，面對看似銅牆鐵壁的侯友宜團隊，他們用事實揭露各項施政缺失，為受害者和弱勢發聲，在面對中二、投二補選的地方勢力，他們用詳實的調查，揭開顏家莊園與林明溱豪宅的真相，打破權貴的假面具。

卓冠廷提到，即使面對柯文哲在聲勢最旺時對他的濫訴提告，他也沒有退縮，最終司法還給他公道。去年的大選，他們和好兄弟李正皓發起「搶救王義川大兵」，燃燒自己，只為團結台灣隊的士氣，接下來，他將卸下負責發言人戰袍，2026是他的挑戰，也是全體新北隊的挑戰。

卓冠廷接著說，他的選區幅員遼闊，即便在擔任發言人期間，他也不願減少任何地方業務，堅持「1天當3天用」，下午沒有地方行程的時間，我就去錄影，跑完攤的深夜就繼續研究議題。所以，他從來沒有放掉任何責任。

卓冠廷強調，未來的日子，沒有發言人卓冠廷，但是一樣有大家最熟悉、隨時找得到、肯拚肯衝、專業認真的「新北市議員卓冠廷」，2026的挑戰在即，懇請大家繼續做他的後盾，他會繼續做新北的戰將，拚贏連任，助蘇巧慧打贏選戰，「我們繼續為新北、為台灣，拚盡全力！」



