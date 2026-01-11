辭立委前最後一舞？ 黃國昌今突宣布「閃電訪美」

〔記者林哲遠／台北報導〕即將在2月1日卸任立委的民眾黨主席黃國昌今日下午將在三重舉辦後援會成軍大會，備戰明年新北市長選舉。不過，民眾黨稍早臨時宣布，黃國昌在結束後援會行程後，又將於傍晚率團閃電出訪美國首府華盛頓，強調要與美方會談國防、關稅議題。

民眾黨表示，黃國昌將於今日閃電出訪率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。

訪美團成員除主席黃國昌外，民眾黨說明，另含候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡及民眾黨前國際部主任林子宇，4人登機前將於機場3樓出境大廳受訪，向國人清楚報告此行目的與安排。

