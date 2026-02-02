辭立委沒錢了！黃國昌笑「民眾黨主席沒薪水」：回去登錄律師重披律師袍

記者詹宜庭／台北報導

卸下立委身分的民眾黨主席黃國昌今（2日）接受專訪時表示，民眾黨主席是一個沒有薪水的職位，但他還有妻子、媽媽與小孩需要照顧，而他的專業是法律，因此選擇回去登錄律師。他說，過去擔任立委時，依照法律規定不能登錄律師，現在離開立委身分後，登錄律師蠻方便的，「如果有什麼事情要我重新披上律師袍也方便啊！」

黃國昌今天中午接受「中午來開匯」專訪時表示，不管在什麼樣的工作崗位，他向來原則就是把自己的事情做好，我身為民眾黨主席，有很多黨務要處理，特別是面對2026選舉時，要如何讓民眾黨候選人可以順利進入地方議會，到各縣市為台灣民眾服務，這是最重要目標。此外，自己還身兼新北市長候選人身分，接下來要跟國民黨進行3階段整合，整合完了之後用最好方法挑出最好團隊，希望能贏下2026新北市長位置，給新北市民最好治理。

廣告 廣告

至於私人方面，黃國昌笑說，民眾黨主席是一個沒有薪水的位置，「你以為民眾黨主席有薪水，想太多了！我還有妻子、媽媽、小孩要照顧，整個房子也都拆了，我還是要有公務以外的收入來源，我的專業是法律，所以就回去登錄律師，但這麼忙到底還有沒有時間，我自己都要打上問號。可是不管怎樣，之前當立委時依照法律規定不能登錄律師，現在離開立委身分後，登錄律師蠻方便的，如果有什麼事情要我重新披上律師袍也方便啊！」

更多三立新聞網報導

黃國昌卸任立委立刻成立新北競總 侯友宜：農曆年前找出最適合的人選

選戰不是幾何學！新北最新民調解讀：誰說藍白選民不會支持蘇巧慧？

稱蘇家「禍害新北」網炸鍋！更多網友揭蘇貞昌政績打臉：假新北人

黃國昌喊「讓新北更有型」 媒體人翻白眼：把市民智商當塑膠

