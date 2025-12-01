辭職返鄉追父夢投入林務！花蓮森林護管員榜首感動落淚

花蓮分署上月29日展開為期2天的森林護管員甄試，吸引42人報考，最後10人脫穎而出順利錄取。（林保署花蓮分署提供／羅亦晽花蓮傳真）

林業及自然保育署花蓮分署今天公布森林護管員甄試錄取名單，錄取率25％，錄取者背景多元，其中榜首陳先生因為父親過去為林保署的一員，讓他從小對林務工作充滿好奇，父親今年病逝後他決定辭去工作返鄉追尋腳步，得知入取後他喜極而泣的說，希望能藉此延續與父親的連結。

花蓮分署上月29日展開為期2天的森林護管員甄試，吸引42人報考，初步篩選有40人符合資格，首日體能測試到考36人，年紀最小20歲、最大59歲，平均年齡34歲，經第一階段檔車操控與負重體能測試等術科測驗後，有28人進入第二階段筆試與口試，最後10人脫穎而出順利錄取。

花蓮分署上月29日展開為期2天的森林護管員甄試，吸引42人報考，最後10人脫穎而出順利錄取。（林保署花蓮分署提供／羅亦晽花蓮傳真）

榜首年約33歲的陳先生提及報考原因一度淚目說，父親過去在林保署擔任技術士一職，讓他從小對林務工作充滿好奇；父親今年病逝後，為了更了解父親生前奉獻的工作內容並照顧年邁的母親，決定辭去外地工作返鄉回到花蓮，並在花蓮分署擔任約聘人員，透過實際投入相關業務，從中了解林務工作。

陳先生經日復一日的工作更加確信自己的選擇，也加深報考決心，這次抱著背水一戰的自信應試，最後順利錄取，讓他相當感動，希望能以這份工作追尋父親的腳步，延續彼此之間的連結。

另名從台南到花蓮應試的女考生，雖具護理背景，卻因大學期間參與社區林業計畫及後續投入東區搜救委員會訓練，確定自己的志向決定轉換跑道，投身山林工作做為一生職志。她開心的分享說，自己6月開始備考，勤做考古題並每日鍛練體能，看到榜單出現自己的名字時真的很興奮，已經迫不及待準備報到。

還有1名潘姓考生因熱愛野外動植物、嚮往護管員工作，前年曾信心滿滿應考卻鍛羽而歸不幸落榜，但她並不氣餒，今年再度挑戰成功錄取。

花蓮分署表示，錄取人員明年1月5日統一報到，並接受為期1個月的專業與實務訓練後，將與資深護管員共同投入森林資源經營管理、保育、生物多樣性維護及陪伴山村部落等任務。

