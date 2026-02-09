辭舊迎新！春節「4生肖」運勢旺 屬龍財富飆升

農曆春節的到來象徵辭舊迎新，許多人也期盼在生活上有新的轉機。（示意圖／photoAC）





農曆春節的到來象徵辭舊迎新，許多人也期盼在生活上有新的轉機，《搜狐網》命理專欄點名4生肖，今年春節過後運勢明顯走揚，有望擺脫過去的低潮，迎接旺盛的一年。

春節好運4生肖

生肖龍

屬龍的人將會迎來旺盛的運勢，能在各種挑戰面前展現出非凡的勇氣和智慧，無論是事業或財富，都有望迎來質的飛躍。

生肖蛇

屬蛇的人能在複雜的環境中找到前進的方向，將出現許多不錯的機遇，實現自我價值。

生肖馬

屬馬的人將擁有無限的活力與創造力，如同奔騰野馬般勇往直前，在新的一年裡創造出屬於自己的輝煌。

生肖兔

屬兔的人能藉著自身的善良和耐心化解生活中的困擾，將迎來和諧與平衡的生活狀態。

