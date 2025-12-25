辭黨職拚2026 許甫、吳怡萱：柯文哲就是我們的老母雞！

記者李鴻典／台北報導

備戰2026選舉，民眾黨副秘書長許甫、新聞部主任吳怡萱已在24日請辭，正式投入台北市議員選戰。兩人今（25）天接受資深媒體人黃暐瀚專訪，黃暐瀚稍早也在臉書發文寫下，許甫、吳怡萱：母雞，就是柯文哲！

黃暐瀚在臉書發文寫下，許甫、吳怡萱：母雞，就是柯文哲！（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

黃暐瀚寫道，為求公平，許甫（原民眾黨副秘書長）吳怡萱（原民眾黨新聞部主任）昨天辭去黨職，全力投入2026的台北市議員選舉。

黃暐瀚指出，選中正萬華（北市第五選區）的吳怡萱，用台語當Slogan：「堅持四年、怡攏低家」！要突顯她上屆惜敗（高票落選）之後，並未離開中正萬華，繼續努力經營，希望獲得選民認同。

另外第一次選市議員的許甫，選在民眾黨總部「本命區」松山信義區，他取諧音：「松信甫、送幸福」！希望能讓加深選民的印象。

黃暐瀚提到，由於北市這次民眾黨不會推出市長參選人（2022有黃珊珊參選市長），六位白營議員，是否就把國民黨台北市長蔣萬安當成「母雞」，相互拉抬？

許甫跟吳怡萱說：「柯文哲就是我們的老母雞」！

黃暐瀚寫道，有柯前市長的北市基礎，只要民眾黨支持者能夠集中選票，要一區選上一位議員（約8%選票），其實不是難事。

