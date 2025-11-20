辭OpenAI、哈佛調查！美前財長已婚想追中共高官女兒 頻繁求救艾普斯坦
編譯張渝萍／綜合報導
重點整理
美國總統川普19日簽署新法案，讓已故的性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案得以公開；然而，檔案還沒完全公布，就已震盪政經界！
哈佛前校長、曾在民主黨柯林頓時期擔任財長、在歐巴馬執政時期擔任數個重要經濟職位的桑默斯（Lawrence H. Summers），因被爆出曾與艾普斯坦關係甚密，不但把對方當成「戀愛導師」，多次請教對方如何追到中共高官的女兒、甚至討論兩人上床機率，直到艾普斯坦被捕的前一天，桑默斯都還有跟他持續通電郵。
根據BBC、《紐約時報》報導，70歲的桑默斯19日已向OpenAI董事會辭職，隨後哈佛大學也公開聲明，將對桑默斯與艾普斯坦的關係展開調查。這場檔案揭密風暴可能越捲越大！
請辭OpenAI董事會
報導指，桑默斯19日表示：「配合我先前宣布將退出公共職務，我也決定從OpenAI董事會辭職。」他在聲明中指出：「我很感謝能有機會在這任職，對公司的潛力感到興奮，也期待關注他們未來的發展。」
OpenAI董事會在一份聲明中確認桑默斯請辭：「我們感謝他在任期間的諸多貢獻，以及他給董事會帶來的觀點。」
哈佛大學展開調查
桑默斯宣布請辭OpenAI董事會後，哈佛大學發言人也發布聲明指出，校方已經針對桑默斯與其他校內人士與艾普斯坦之間的關係，展開新調查。
桑默斯18日還在哈佛教課，當時他還主動向學生提及自己與艾普斯坦通信的問題，「你們之中可能有些人看過我表達悔意的聲明，我承認自己和艾普斯坦通信的行為很羞愧，也說過要退出公共活動。我認為履行教學責任很重要，所以若你們允許我，我就繼續上課。」
因為捲入艾普斯坦風暴，桑默斯已卸下多項公共職務，包括：全球發展中心（Center for Global Development）的董事會職位、彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）、耶魯大學的 Budget Lab，以及布魯金斯學會（Brookings Institution）底下的Hamilton Project 董事會職位。
艾普斯坦的未成年性交案延燒
之所以與艾普斯坦扯上關係讓人身敗名裂，主要是艾普斯坦2019年被控媒介未成年性交易等罪，遭聯邦起訴，不少與他交好的權貴很可能也涉及未成年性交；然而，艾普斯坦在候審期間自殺身亡，不少人認為他的死因不單純。
因為艾普斯坦與各國政商權貴交好，川普、馬斯克、電影導演伍迪艾倫（Woody Allen）等人都與他有私交。外界認為艾普斯坦手上握有非法性交易的「客戶名單」，讓他可以訛詐曾接受他媒介性交易的權貴人士。
已婚桑默斯求艾普斯坦教把妹
上周美國國會公布超過2萬頁的「艾普斯坦檔案」中，就揭露哈佛前校長桑默斯曾與艾普斯坦的多封電郵，而且是到艾普斯坦被抓入牢裡的前一天，兩人都還有通信。
《哈佛深紅報》（The Harvard Crimson）詳細審閱艾普斯坦檔案中的內容，揭露已婚的桑默斯曾向艾普斯坦求救，要他傳授「把妹」技巧，讓他能成功將目標追到手。
據報，桑默斯的目標正是中共高官金立群的女兒，同時也是宏觀經濟學家、倫敦政經學院（LSE）終身副教授的哈佛校友金刻羽（Keyu Jin）。
「戀愛導師」艾普斯坦安慰「戀愛腦」桑默斯
報導指出，身為有六個孩子且已婚的父親，桑默斯2018 年 11 月曾傳訊給艾普斯坦，似乎在詢問要如何追到一名視他為「經濟導師」的女性。在其中一封電郵中，桑默斯寫：「目前看來，我和她的關係只能停在經濟學導師。」、「我現在應該是屬於『她回頭看時覺得很溫暖』的那種人。」
2019年3月，桑默斯還在一段訊息中向艾普斯坦解釋，他認為該名女性之所以沒有跟自己斷絕往來，是因為看中他的業界人脈。而自稱是桑默斯「戀愛導師（wing man）」的艾普斯坦則在2019年6月一則訊息中回覆他：「她注定會跟著你！」
桑默斯還曾對艾普斯坦表達他在這段「心靈出軌」中的掙扎。他在2018年12月的訊息中寫道：「每當我冷靜下來，我就覺得自己差點完蛋……我想這段關係最好的結局就是斷聯，我猜她會想念這段互動，問題是，我也會。」
隔天，桑默斯馬上就戀愛腦反悔：「會議正式開始這天，她狀態超好，又聰明又有自信，表達清晰，而且還非常漂亮，我完蛋了 （I’m fucked.）。」
追求對象竟是中共高官女兒
《哈佛深紅報》指出，雖然對話中沒有明確指出桑默斯在追求的對象身分，但其中一則訊息中，桑默斯將金刻羽寄給他、希望能他能提供論文意見的信件轉發給艾普斯坦；而「戀愛軍師」艾普斯坦則要他使出「欲擒故縱」招式，要他不要太快回覆，「她已經開始需要你了:)不錯。」
桑默斯在12月底時也曾討論過自己和金刻羽父親的關係，稱自己曾稱讚過他。金刻羽的父親是中共前高層官員、亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）的創始行長金立群。
搭過至少4次私人飛機
在《哈佛深紅報》仔細審閱的桑默斯與艾普斯坦的訊息中發現，桑默斯與艾普斯坦關係異常親密，兩人甚至還曾開玩笑桑默斯與追求的女性（應為金刻羽）發生性關係的機率；且桑默斯也至少4次搭乘艾普斯坦的私人飛機，還曾替妻子、哈佛榮譽教授艾莉莎紐（Elisa New）向艾普斯坦募款。
目前尚未有艾普斯坦受害者指控桑默斯有不當行為，也沒有公開證據顯示他涉及艾普斯坦的任何犯罪。但桑默斯與艾普斯坦的私交，以及已婚狀態「心靈出軌」中共高官女兒的事蹟曝光，已重創他的聲譽。未來更多檔案公開，很可能對政經界帶來更多震盪，且不分黨派與國籍。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
俄控烏軍發射4枚美製ATACMS飛彈 烏批俄逾500無人機飛彈轟炸釀16死
當笑話看！中國戰狼海報變迷因 日網友惡搞讓毛澤東兒子再中槍
明目張膽宣傳跨境鎮壓！中國國台辦：已收上萬「台獨舉報信」
中國間諜入侵！BBC記者色誘情蒐 LinkedIn帳號鎖定政界、英文差被識破
其他人也在看
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 2 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 小時前
經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率倒數第5
2026年世界棒球經典賽將在3月開打，國際賭盤紛紛展開預測，其中中華隊繼去年世界12強棒球賽後再次不被看好，全部20個參賽國中奪冠陪率倒數第5。 作為轉播單位之一的《FOX Sports》撰文分...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 46 分鐘前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
冷過這波回溫了！「這天」起高溫上看30度 下週又一波冷空氣來襲
今（20）日清晨東北季風持續發威，全台天氣涼冷有感。氣象署表示，西半部與宜蘭清晨低溫僅15、16度，花東也下滑至17、18度，隨著白天冷空氣逐漸減弱，各地氣溫漸漸回升，一路暖到週末，週六、週日（22、23日）西半部及台東高溫上看26至30度，下週東北季風增強，北台灣天氣又會轉濕涼。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
玄彬、孫藝珍勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 21 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
輝達超狂財報爆隱憂 陸行之警告「唯一的遺憾」突然反轉
輝達在台灣時間20日清晨公布最新財報，營收、獲利及財測皆大幅優於市場預期，刺激盤後股價大漲超過6%，帶動亞洲股市與AI供應鏈族群股價大漲。對此，知名分析師陸行之看好輝達有機會扭轉科技股近期的頹勢，但陸行之也提到「唯一的遺憾」是輝達庫存持續增加，供應鏈最怕大客戶買太多突然反轉。中時財經即時 ・ 3 小時前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...華視 ・ 18 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 1 天前
青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎 羞喊：今天很幸福
韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場。稍早頒發人氣獎，邀請孫藝珍、玄彬夫婦以及潤娥、朴珍榮上台共同領取致詞。結果外界焦點全部放在孫藝珍、玄彬夫婦，這也是他們繼2020年《百想藝術大賞》結婚後首度同台，把大家通通閃瞎。中時新聞網 ・ 15 小時前