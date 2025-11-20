辭OpenAI、哈佛調查！美前財長已婚想追中共高官女兒 頻繁求救艾普斯坦

編譯張渝萍／綜合報導

重點整理

美國總統川普19日簽署新法案，讓已故的性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案得以公開；然而，檔案還沒完全公布，就已震盪政經界！

哈佛前校長、曾在民主黨柯林頓時期擔任財長、在歐巴馬執政時期擔任數個重要經濟職位的桑默斯（Lawrence H. Summers），因被爆出曾與艾普斯坦關係甚密，不但把對方當成「戀愛導師」，多次請教對方如何追到中共高官的女兒、甚至討論兩人上床機率，直到艾普斯坦被捕的前一天，桑默斯都還有跟他持續通電郵。

廣告 廣告

根據BBC、《紐約時報》報導，70歲的桑默斯19日已向OpenAI董事會辭職，隨後哈佛大學也公開聲明，將對桑默斯與艾普斯坦的關係展開調查。這場檔案揭密風暴可能越捲越大！

哈佛前校長、曾在民主黨柯林頓與歐巴馬執政時期擔任財長以及數個重要經濟職位的桑默斯，曾與艾普斯坦關係甚密，多次請教對方如何追到中共高官的女兒金刻羽。（圖／翻攝維基百科）

請辭OpenAI董事會

報導指，桑默斯19日表示：「配合我先前宣布將退出公共職務，我也決定從OpenAI董事會辭職。」他在聲明中指出：「我很感謝能有機會在這任職，對公司的潛力感到興奮，也期待關注他們未來的發展。」

OpenAI董事會在一份聲明中確認桑默斯請辭：「我們感謝他在任期間的諸多貢獻，以及他給董事會帶來的觀點。」

哈佛大學展開調查

桑默斯宣布請辭OpenAI董事會後，哈佛大學發言人也發布聲明指出，校方已經針對桑默斯與其他校內人士與艾普斯坦之間的關係，展開新調查。

桑默斯18日還在哈佛教課，當時他還主動向學生提及自己與艾普斯坦通信的問題，「你們之中可能有些人看過我表達悔意的聲明，我承認自己和艾普斯坦通信的行為很羞愧，也說過要退出公共活動。我認為履行教學責任很重要，所以若你們允許我，我就繼續上課。」

桑默斯宣布請辭OpenAI董事會後，哈佛大學發言人也發布聲明已經針對桑默斯與艾普斯坦之間關係，展開新調查。（圖／翻攝維基百科）

因為捲入艾普斯坦風暴，桑默斯已卸下多項公共職務，包括：全球發展中心（Center for Global Development）的董事會職位、彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）、耶魯大學的 Budget Lab，以及布魯金斯學會（Brookings Institution）底下的Hamilton Project 董事會職位。

艾普斯坦的未成年性交案延燒

之所以與艾普斯坦扯上關係讓人身敗名裂，主要是艾普斯坦2019年被控媒介未成年性交易等罪，遭聯邦起訴，不少與他交好的權貴很可能也涉及未成年性交；然而，艾普斯坦在候審期間自殺身亡，不少人認為他的死因不單純。

因為艾普斯坦與各國政商權貴交好，川普、馬斯克、電影導演伍迪艾倫（Woody Allen）等人都與他有私交。外界認為艾普斯坦手上握有非法性交易的「客戶名單」，讓他可以訛詐曾接受他媒介性交易的權貴人士。

艾普斯坦2019年被控媒介未成年性交易等罪，遭聯邦起訴，然而在候審期間自殺身亡，但有不少人認為他的死因不單純。（圖／翻攝X）

已婚桑默斯求艾普斯坦教把妹

上周美國國會公布超過2萬頁的「艾普斯坦檔案」中，就揭露哈佛前校長桑默斯曾與艾普斯坦的多封電郵，而且是到艾普斯坦被抓入牢裡的前一天，兩人都還有通信。

《哈佛深紅報》（The Harvard Crimson）詳細審閱艾普斯坦檔案中的內容，揭露已婚的桑默斯曾向艾普斯坦求救，要他傳授「把妹」技巧，讓他能成功將目標追到手。

據報，桑默斯的目標正是中共高官金立群的女兒，同時也是宏觀經濟學家、倫敦政經學院（LSE）終身副教授的哈佛校友金刻羽（Keyu Jin）。

「戀愛導師」艾普斯坦安慰「戀愛腦」桑默斯

報導指出，身為有六個孩子且已婚的父親，桑默斯2018 年 11 月曾傳訊給艾普斯坦，似乎在詢問要如何追到一名視他為「經濟導師」的女性。在其中一封電郵中，桑默斯寫：「目前看來，我和她的關係只能停在經濟學導師。」、「我現在應該是屬於『她回頭看時覺得很溫暖』的那種人。」

2019年3月，桑默斯還在一段訊息中向艾普斯坦解釋，他認為該名女性之所以沒有跟自己斷絕往來，是因為看中他的業界人脈。而自稱是桑默斯「戀愛導師（wing man）」的艾普斯坦則在2019年6月一則訊息中回覆他：「她注定會跟著你！」

桑默斯還曾對艾普斯坦表達他在這段「心靈出軌」中的掙扎。他在2018年12月的訊息中寫道：「每當我冷靜下來，我就覺得自己差點完蛋……我想這段關係最好的結局就是斷聯，我猜她會想念這段互動，問題是，我也會。」

隔天，桑默斯馬上就戀愛腦反悔：「會議正式開始這天，她狀態超好，又聰明又有自信，表達清晰，而且還非常漂亮，我完蛋了 （I’m fucked.）。」

追求對象竟是中共高官女兒

《哈佛深紅報》指出，雖然對話中沒有明確指出桑默斯在追求的對象身分，但其中一則訊息中，桑默斯將金刻羽寄給他、希望能他能提供論文意見的信件轉發給艾普斯坦；而「戀愛軍師」艾普斯坦則要他使出「欲擒故縱」招式，要他不要太快回覆，「她已經開始需要你了:)不錯。」

桑默斯的目標正是中共高官金立群的女兒，同時也是倫敦政經學院終身副教授的哈佛校友金刻羽。（圖／翻攝維基百科）

桑默斯在12月底時也曾討論過自己和金刻羽父親的關係，稱自己曾稱讚過他。金刻羽的父親是中共前高層官員、亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）的創始行長金立群。

搭過至少4次私人飛機

在《哈佛深紅報》仔細審閱的桑默斯與艾普斯坦的訊息中發現，桑默斯與艾普斯坦關係異常親密，兩人甚至還曾開玩笑桑默斯與追求的女性（應為金刻羽）發生性關係的機率；且桑默斯也至少4次搭乘艾普斯坦的私人飛機，還曾替妻子、哈佛榮譽教授艾莉莎紐（Elisa New）向艾普斯坦募款。

目前尚未有艾普斯坦受害者指控桑默斯有不當行為，也沒有公開證據顯示他涉及艾普斯坦的任何犯罪。但桑默斯與艾普斯坦的私交，以及已婚狀態「心靈出軌」中共高官女兒的事蹟曝光，已重創他的聲譽。未來更多檔案公開，很可能對政經界帶來更多震盪，且不分黨派與國籍。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

俄控烏軍發射4枚美製ATACMS飛彈 烏批俄逾500無人機飛彈轟炸釀16死

當笑話看！中國戰狼海報變迷因 日網友惡搞讓毛澤東兒子再中槍

明目張膽宣傳跨境鎮壓！中國國台辦：已收上萬「台獨舉報信」

中國間諜入侵！BBC記者色誘情蒐 LinkedIn帳號鎖定政界、英文差被識破

