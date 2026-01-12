辯方稱黎智英消瘦10公斤 控方指黎身體狀況穩定

黎智英夫人李韻琴12日上午抵達西九龍裁判法院。 圖：達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 香港西九龍法院日前宣判香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控被港府指控觸犯《港區國安法》案，今（12）日法院進入求情程序，法官預留4天時間處理；同案8名從犯證人，包括《蘋果》6位高層、「重光團隊」2位成員也一併處理求情。針對辯方指控黎智英身體健康惡化，消瘦10公斤，控方表示，今年1月健康報告顯示黎智英體重為79.2公斤，顯示其健康並沒有惡化。

今日求情聆聽同樣借用西九龍裁判法庭進行，黎智英的太太，以及多國駐港總領事館代表到場旁聽。警方在法院外部署一定警力戒備，現場設有路障，又有裝甲車及警車。

由於黎智英案備受關注，自12日起已有市民在法院外連日通宵排隊，希望能進入法庭旁聽。

黎智英等被告早上由囚車押送到法院大樓，根據港媒報導，黎智英身穿米色外套、戴黑色粗匡眼鏡，神情平靜；同案8名被告也一同進行求情聆聽，他們出庭向旁聽席上的親友揮手。

關於黎智英健康惡化，控方表示，黎智英今年1月健康報告指出，黎智英曾做出多項投訴，現在狀況穩定。他曾腳指甲問題作出投訴，經過檢查後發現他疑似受到感染，但黎智英拒絕接受治療。此外，黎去年7月曾投訴有心悸的情況，經檢驗未發現異常。

黎智英委任律師指出，黎的體重下降10公斤，不過，控方則指黎於2020年12月還押時體重80公斤，今年1月體重體重為79.2公斤，以亞洲成年男性而言屬於肥胖狀態。控方強調，黎獲適當治療，包括牙醫治療。

針對外界指控單獨囚禁，控方表示，黎智英因本案受廣泛報道，擔心遭滋擾，因此要求單獨囚禁，但強調黎可享有囚犯應享的權利。

