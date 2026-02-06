辯稱與員工酒後糾紛！台中17歲少年持槍掃射茶行 送觀護所收容

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

台中市太平區中山路三段一間茶行，昨（5）日遭一名17歲少年開槍掃射，玻璃門窗被射出20多個彈孔。少年投案後，坦承是因與茶行員工酒後起糾紛，心生不滿遂持槍洩憤。台中地院今（6）日依法將少年送至台中少年觀護所收容。

台中市太平區中山路三段一間茶行，昨（5）日遭一名17歲少年開槍掃射，玻璃門窗被射出20多個彈孔。（圖／翻攝畫面）

該名少年於昨日開完槍後，自知難逃法網，自行到台中四分局投案。據悉，他製作筆錄時異常冷靜，關於槍枝來源、受誰指使及真正的開槍動機，少年一概不吐實，推說槍枝來源是已故友人給的，想一人扛下全部責任。

台中地院指出，昨日夜間經訊問後，認定少年涉有違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等事實，其行為危害社會秩序，應進行身心評估及行為觀察，並提供鑑別報告。斟酌少年家庭生活狀況後，認責付顯不適當，因此依《少年事件處理法》規定裁定「收容」，已於今日凌晨護送少年至台中少年觀護所。

