辯結即開砲！ 柯文哲：清德宗別變崇禎皇帝

京華城案，在今天（24）晚間辯論終結，預計明年3月26日宣判。前民眾黨主席柯文哲，步出北院後「火力全開」，批評總統賴清德，不只是「清德宗」，還快要變成了崇禎皇帝，「怎麼會說沒有干預司法？」而於此同時，藍白兩黨也將正式啟動，對賴總統的彈劾，並預告要在明年的1月21、22日邀請被彈劾人，進立法院說明。

京華城案辯論終結，柯文哲火力全開，點名總統賴清德，未來會從「清德宗」變成崇禎皇帝。（圖／TVBS）

前民眾黨主席柯文哲：「人家說你是清德宗，我看你還快變成明崇禎皇帝了。」比出手指頭，眼神很兇，用崇禎皇帝形容賴總統。24號晚間，京華城案辯論終結，柯文哲用四個字總結這一年半，受盡折磨。

前民眾黨主席柯文哲：「整整一年半我個人，我的家人，台灣民眾黨，還有我過去在台北市政府的同仁，都受盡折磨了，目標就是要對付柯文哲，結果傷害太多無辜的人。」不捨昔日同事遭受牽連，自己也被求刑28年6個月，如今總算等到案件正式辯結，他火力全開，要賴總統出來面對。

前民眾黨主席柯文哲：「賴清德總統說，他沒有干預司法，我要跟賴清德總統講，讓少數的司法人員這樣胡搞瞎搞，你怎麼會說你沒有干預司法。」被告應曉薇、沈慶京與柯文哲，先後在小草們的加油聲中離開北院。24號辯結之後，預計明年3月26，下午兩點半宣判結果。而在那之前，藍白兩黨將聯手，正式彈劾賴總統。

國民黨團總召傅崐萁：「正式進入彈劾賴清德的程序。」24號下午，國民黨團總召傅崐萁，在中常會上對總統彈劾案進行報告。按照規劃，將在1/14、1/15舉辦公聽會，過年前的1月21、22號，就會邀請被彈劾人賴總統赴立法院說明，3月辦全台說明會，接著5/13二度邀請總統赴立院列席，並在總統就職兩周年的520召開院會表決。

民眾黨主席黃國昌：「他如果不來的話，那你就要好好跟老百姓說清楚了，你是不是心虛，你為什麼不來，你如果這麼有道理的話，你為什麼不敢來國會。」國民黨團總召傅崐萁：「希望全民起義，推翻暴政。」雖然，在表決上要跨過門檻，是難上加難，卻是在野陣營所剩不多的反制手段。

