辯論京華城案太「離題」 沈慶京哭了：死後骨灰要撒在台灣海峽

台北地院近日持續密集審理京華城案、民眾政治獻金案，威京集團主席沈慶京上午出庭。記者林俊良／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利、收賄案，台北地院今天行辯論程序，威京集團主席沈慶京辯論時從指控偵查檢察官林俊言教唆他「咬」柯，到感覺受委屈死後骨灰要撒在何處等辯論不休，審判長提醒沈已脫離案情過多，請沈拉回主軸。

沈慶京說，他就算以後通通無罪，也無助他以非暴力爭取的地盤都已瓦解，他沒有理由要被柯文哲圖利，但一路走來卻遭受39年來的「行政霸凌」與權益被沒收。

沈慶京說，他購買土地時捐了2400坪地換得比照商三特的560%容積，40歲第一次買地就碰到這個問題，120284平方公尺允建樓地板面積如果沒有「一次性保障」，大家會願意捐土地嗎？

廣告 廣告

沈說，市府在392%恢復560%容積時刪了120284平方公尺，他訴訟同步陳情，法官要求他們與市府談和解，但談和解反而要付出高額代價，他就算有罪被關押，還是要爭取清白「一條牛要被剝幾層皮啊？」

沈說，台北市前副市長林欽榮關說不成即惡意報復，京華城向市府陳情，林欽榮連續詐騙柯文哲，但他請林俊言去查辦林俊榮，林俊言不查竟還要傳喚林欽榮作證；沈說，市府前都發局長林洲民下任後，有次他請林洲民吃便飯，林洲民告訴他「副市長交代、不能不做」，畫面歷歷在目。

沈表示，林欽榮不給容積的原因，是要透過台大教授蔡茂寅索賄，蔡吃飯時和他說「這件事要有代價」，後來他不再聯絡蔡，林欽榮於是展開報復。

沈表示，京華城取得20%容獎是受了委屈後的昂貴代價，卻被檢方說成「變形的圖利」，他與都委會前執秘邵琇珮、都發局前局長黃景茂不認識「要行賄總要走動、走動做公關吧？」

沈慶京說，林俊言偵訊他時，他和對方說假如說他有點成就，應是贊助老兵返鄉、金援「八千里路雲和月」節目，造成很多人方便，但林俊言回「這些都是你們中國人的想法」；沈表示，林俊言叫他「咬」柯文哲，但他從小到大沒做沒良心的事，於是指林俊言是強盜、比明朝「錦衣衛」還惡劣。

沈慶京「離題」並哭著指出，他不想被林俊言侮辱，但林俊言不死心，沈說，自己以後死了以後骨灰要撒在和父母在一起、老家江蘇揚州、台灣海峽，也可撒在太平島「要讓台灣海峽成為中國人的內海」、「要讓台灣人享受到亞洲的崛起」。

沈說，檢方為報復他，再啟動背信、關係人交易、洗錢等刑案偵辦，政治報復一連串，他當過國民黨中常委，捐款210萬元給民眾黨第三勢力很正常，新聞上看得出來國、民2黨鬥爭惡化，通過的法律不執行要怎麼辦？

沈還提及學生時代被人欺負，於是籌組有本省、外省籍的學生幫派，後來2年後小幫派合併成大幫派，幫派的聚會所在本省社區的彈子房「那時我才初三而已」。

