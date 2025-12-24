辯論終結！批柯文哲爆粗口還丟瓶攻擊 檢建請法官判28年6月

記者楊佩琪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、政治獻金背信侵占案，台北地方法院23日晚間辯論終結，訂於2026年3月26日宣判，結束近1年的審理。檢察官認為柯文哲為了取得台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京的資助，護航京華城取得高達上百億價值的不法利益，審理期間還對檢方爆粗口、丟水瓶，透過網路攻擊檢察官、恐嚇證人，態度不佳，仍建請法官判處28年6月有期徒刑。

全案於23日傍晚進入量刑調查，針對柯文哲的量刑意見，檢察官表示，柯文哲當時身為台北市市長、民眾黨主席，為獲取應曉薇、沈慶京支持與金援，利用市長職權，護航京華城取得上百億不法利益，且收受賄賂。

又身為民眾黨主席，將他人捐給民眾黨的政治獻金侵占入己，並以商業交易包裝進行掏空，顯見其心態無視法治。

在案件審理期間，柯文哲不斷宣稱遭受政治迫害。於休庭時，對檢察官爆粗口、丟水瓶、砸文件，都有法庭錄音錄影存證。另又透過網路社群，張貼文章、製作圖卡，扭曲審判過程及證人證詞、攻擊檢察官或證詞對其不利的證人，放任支持者包圍地檢署、恐嚇司法人員，使地方法院、高等法院、法官都受到史無前例的壓力。

檢方請法官考量其犯後態度不佳，依起訴事實，仍判處28年6月有期徒刑。

應曉薇部分，檢方認為，應曉薇收受的賄款比柯文哲多，對公務員施加的壓力也比柯文哲多，公務員唯一看不慣及懼怕的就是京華城案和應曉薇，大家也都知道應曉薇就是京華城的「門神」。

且應曉薇於庭訊時連「虎頭鍘」都掰得出來，其言行明顯不適當。交保後又利用市議員職權，在議會嚴詞批判公務員，被法院諭知加保500萬元，皆可作為犯後態度的考量。

至於沈慶京，檢方認為，案件裡審中，沈慶京對於證人，台北市前副市長林欽榮多有批判，卻也拿不出證據。林欽榮到庭作證，沈慶京卻一句話都沒有說，待林欽榮作證完畢不在場時，才一再指責，請法官納入作為量刑依據。

