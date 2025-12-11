辯論首日 柯文哲批把司法當政治工具 比小英還糟糕 11

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

民眾黨前主席柯文哲被控京華城土地違法容積獎勵、政治獻金公益侵占、挪用眾望基金會款項支付競總員工薪資背信、政治獻金專戶申報不實等4案，台北地院今（11）日首度進入辯論程序，經過1天冗長的證據提示，柯文哲忍不住在法庭上痛批司法勾結媒體淪為政治打手，台北地檢署押人取供，司法比小英時代更糟糕；柯文哲更直面總統賴清德「不要把司法當政治工具」。

今天北院主要進行證據提示，有關檢方指控柯收賄1500萬元證據來源扣案A1-37硬碟。柯文哲指出，本案有3400項證據，現在案子超過1年，他都還沒讀超過1000項，龐大資料沒辦法處理。

對於審判長提示供述證據，柯文哲怒斥「被找麻煩」，認罪的人只為求自保。柯文哲說，審判長說「台灣的司法很脆弱」，審判長有沒有想到，一個普通的老百姓，面對國家機器，更加的脆弱。這個案件一定會變成歷史事件，所有相關的人，都會在歷史上留名。

柯文哲說，這案子總結起來，有４個可憐的認罪者，２個可疑的證人，還有目前仍然未知的幕後人員，還有很多很多的無辜受害者；朱亞虎認罪，但錢不是他出的，捐錢也不是他決定的，老闆沒有要行賄，甚至人頭也不是他，他認甚麼行賄罪？「他來開庭後，我們才可以知道，他只不過是屈服於檢察官的威嚇而已」。

柯文哲表示，邵琇珮是大家公認的優秀公務員，他當過邵的長官，到現在為止，所有她的長官，每一個都說她很優秀，做事認真又穩定，絕對不是那種唯唯諾諾的公務員。她為什麼認罪？只不過是檢察官說她有罪所以她就認罪，但是她又想不出哪個地方做錯。她只是為了保住公務員的資歷，為了苟延殘喘。她在出庭作證之後，檢察官不滿意她講的，馬上提出補充理由書第18，只要她有不同的說法馬上就要起訴她的罪，結果逼死了彭振聲的太太。

至於2個可疑的證人，柯文哲說，第一個是林欽榮，他有兩個論點，被檢察官作為這個案子起訴圖利罪的理由，第一是訴訟期間不可以受理、辦理陳情案；第二是用24條來申請容積獎勵，就是犯法。

不過，林欽榮講的這2條，全部跟他自己做的不一樣。柯文哲說，林當過台北市的副市長，怎麼會不知道在台北市政府，訴訟中還是有陳情在辦理。柯說「因為我本來就有減止訟的規定，我當台北市長，從來沒有說因為在訴訟期間就不能受理這個陳情」。

同時，柯文哲說，最重要的是林欽榮來這裡出庭回去高雄10天，就馬上修改高雄市的施行細則，就說細部計畫可以容積獎勵「你到底是對你自己做的事情忘記了，還是你根本就是來這個法庭上說謊？」

另1個可疑的證人是蘇麗瓊，柯說，蘇是社工，她不是都市計畫專業，那個糾正案不是她寫的，她也沒有能力寫、也看不懂，更不可能了解監察院的糾正案，柯指蘇麗瓊、林欽榮都有特定的政治立場。

柯文哲說，如果所有的公務員，除了有特定政治立場的蘇麗瓊跟林欽榮，所有的公務員來這裡作證都說這是合法的，憑什麼檢察官說這是違法的？檢察官也不是都市計畫專業，檢察官也不是實務工作人員，就算是違法，都委會是一個獨立行使權責的機關，檢察官要告也是去告都委會，怎麼去告柯文哲？

柯文哲強調，這個案子傷害太多人。檢察官的目標是柯文哲，今天沈慶京不管有罪沒罪，他的公司完蛋了。這是檢察官要的嗎？他的同學李文宗只是為了那一通簡訊被關了11個月，有任何證據嗎？他真的有去碰到京華城案嗎？到現在為止，有哪一個人出庭作證說李文宗有去講到京華城案？

柯文哲並向公訴檢察官喊話「你們真的要為那一本起訴書背書嗎？你們真的要跟林俊言綁在一起嗎？」「天啊，台灣的司法怎麼會變成這個樣子？」

柯文哲說，這個案子搞垮了整個台北市公務員，最起碼都發局整個一塌糊塗，多少公務員降轉跑到其他單位去。甚至「你被傳訊了沒」都成了同事間最常的玩笑話，搞到風聲鶴唳。單單從這些來作證的證人，4個認罪，2個怪怪的證人，再加上這麼多公務員，檢察官真的重創、真的把整個司法在台灣社會的信任全部都摧毀。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

