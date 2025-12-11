辯論首日 柯文哲批把司法當政治工具 比小英還糟糕
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
民眾黨前主席柯文哲被控京華城土地違法容積獎勵、政治獻金公益侵占、挪用眾望基金會款項支付競總員工薪資背信、政治獻金專戶申報不實等4案，台北地院今（11）日首度進入辯論程序，經過1天冗長的證據提示，柯文哲忍不住在法庭上痛批司法勾結媒體淪為政治打手，台北地檢署押人取供，司法比小英時代更糟糕；柯文哲更直面總統賴清德「不要把司法當政治工具」。
今天北院主要進行證據提示，有關檢方指控柯收賄1500萬元證據來源扣案A1-37硬碟。柯文哲指出，本案有3400項證據，現在案子超過1年，他都還沒讀超過1000項，龐大資料沒辦法處理。
對於審判長提示供述證據，柯文哲怒斥「被找麻煩」，認罪的人只為求自保。柯文哲說，審判長說「台灣的司法很脆弱」，審判長有沒有想到，一個普通的老百姓，面對國家機器，更加的脆弱。這個案件一定會變成歷史事件，所有相關的人，都會在歷史上留名。
柯文哲說，這案子總結起來，有４個可憐的認罪者，２個可疑的證人，還有目前仍然未知的幕後人員，還有很多很多的無辜受害者；朱亞虎認罪，但錢不是他出的，捐錢也不是他決定的，老闆沒有要行賄，甚至人頭也不是他，他認甚麼行賄罪？「他來開庭後，我們才可以知道，他只不過是屈服於檢察官的威嚇而已」。
柯文哲表示，邵琇珮是大家公認的優秀公務員，他當過邵的長官，到現在為止，所有她的長官，每一個都說她很優秀，做事認真又穩定，絕對不是那種唯唯諾諾的公務員。她為什麼認罪？只不過是檢察官說她有罪所以她就認罪，但是她又想不出哪個地方做錯。她只是為了保住公務員的資歷，為了苟延殘喘。她在出庭作證之後，檢察官不滿意她講的，馬上提出補充理由書第18，只要她有不同的說法馬上就要起訴她的罪，結果逼死了彭振聲的太太。
至於2個可疑的證人，柯文哲說，第一個是林欽榮，他有兩個論點，被檢察官作為這個案子起訴圖利罪的理由，第一是訴訟期間不可以受理、辦理陳情案；第二是用24條來申請容積獎勵，就是犯法。
不過，林欽榮講的這2條，全部跟他自己做的不一樣。柯文哲說，林當過台北市的副市長，怎麼會不知道在台北市政府，訴訟中還是有陳情在辦理。柯說「因為我本來就有減止訟的規定，我當台北市長，從來沒有說因為在訴訟期間就不能受理這個陳情」。
同時，柯文哲說，最重要的是林欽榮來這裡出庭回去高雄10天，就馬上修改高雄市的施行細則，就說細部計畫可以容積獎勵「你到底是對你自己做的事情忘記了，還是你根本就是來這個法庭上說謊？」
另1個可疑的證人是蘇麗瓊，柯說，蘇是社工，她不是都市計畫專業，那個糾正案不是她寫的，她也沒有能力寫、也看不懂，更不可能了解監察院的糾正案，柯指蘇麗瓊、林欽榮都有特定的政治立場。
柯文哲說，如果所有的公務員，除了有特定政治立場的蘇麗瓊跟林欽榮，所有的公務員來這裡作證都說這是合法的，憑什麼檢察官說這是違法的？檢察官也不是都市計畫專業，檢察官也不是實務工作人員，就算是違法，都委會是一個獨立行使權責的機關，檢察官要告也是去告都委會，怎麼去告柯文哲？
柯文哲強調，這個案子傷害太多人。檢察官的目標是柯文哲，今天沈慶京不管有罪沒罪，他的公司完蛋了。這是檢察官要的嗎？他的同學李文宗只是為了那一通簡訊被關了11個月，有任何證據嗎？他真的有去碰到京華城案嗎？到現在為止，有哪一個人出庭作證說李文宗有去講到京華城案？
柯文哲並向公訴檢察官喊話「你們真的要為那一本起訴書背書嗎？你們真的要跟林俊言綁在一起嗎？」「天啊，台灣的司法怎麼會變成這個樣子？」
柯文哲說，這個案子搞垮了整個台北市公務員，最起碼都發局整個一塌糊塗，多少公務員降轉跑到其他單位去。甚至「你被傳訊了沒」都成了同事間最常的玩笑話，搞到風聲鶴唳。單單從這些來作證的證人，4個認罪，2個怪怪的證人，再加上這麼多公務員，檢察官真的重創、真的把整個司法在台灣社會的信任全部都摧毀。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 117
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 6 小時前 ・ 19
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 8 小時前 ・ 19
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 83
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 18
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 7 小時前 ・ 2
釣到請1個月喝咖啡！ 咖啡店徵勇者移除「鱷雀鱔」
嘉義六腳鄉的三義村，村子裡面的放生池，被人丟進一隻俗稱鱷魚火箭的鱷雀鱔，吃掉了池裡的吳郭魚，讓村民很頭痛，於是當地咖啡廳的老闆娘發出通緝令，只要釣起鱷雀鱔的釣客，就有免費咖啡可以喝，一天一杯喝一個月，有中北部釣客特地跑來，9號上午這鱷雀鱔終於上鉤了。 #咖啡#鱷雀鱔#免費東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 4
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 27
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 4
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 20
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 9 小時前 ・ 1
午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度
今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 4
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
蕭敬騰加盟鑽石舞台之夜演出！ 胡瓜鬆口：他們對台灣感情很濃厚
「鑽石舞台之夜」由胡瓜發起領軍，帶著康康、歐漢聲一起主持，宣布明年春天榮耀回歸，將於2026年3月21、22日重返臺北流行音樂中心，這次成功邀請余天、黃西田兩位出道60年的前輩現身，蕭敬騰則將擔任周日的演出卡司，胡瓜表示：「鋪哏了鋪了半年！老蕭上次來《下面一位》我跟他聊，他們（指蕭敬騰跟老婆Summer）對台灣感情很濃厚，能夠請到蕭敬騰來真的非常謝謝他」，也透露蕭敬騰不收演出費，要胡瓜他們幫忙捐出去。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前 ・ 20
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 41
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 199
柯文哲下一步？他大膽預言：對戰恰查某
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲4日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，台北市前市議員童仲彥預言，柯文哲會參選高雄市長，對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 66