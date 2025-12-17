辯「小沈1500」金流不存在 柯文哲律師建請法院告發2個人涉偽文、偽證

記者楊佩琪／台北報導

被問到是否認為應該告發檢察官林俊言及林欽榮，柯文哲沒有多做回應。（圖／翻攝畫面）

台北地方法院審理京華城案，17日繼續進行言詞辯論程序，上午續行民眾黨前主席柯文哲律師團的答辯。律師鄭深元強調，檢察官以拼湊、推論起訴柯文哲，但「小沈1500」的金流根本不存在。台北市前副市長林欽榮更不實作證，建請法院依職權告發偵辦的檢察官林俊言和林欽榮。

鄭深元表示，台北市前副市長彭振聲之所以認罪，因當時為在押狀態，檢察官且告訴他「送研議就是圖利」，但彭振聲於作證時仍表示，其主持的都委會會議，程序一切合法。台北市都發局前局長黃景茂在接受偵訊時，明明堅持沒有違法，筆錄卻被記載為「明知違法」，黃景茂也在作證時證實「是檢察官記上去的」。

另檢方認定依據包括柯文哲曾和威京集團主席沈慶京密會，但2人對於會面談論內容多不復記憶，鼎越開發前董事長朱亞虎的證詞也證明只是個人推測。柯文哲的便利貼「京華城已經死心了」、「加速行政流程」、「怎麼做都好」等也只是不滿曠日費時的公文旅行，希望早日處理完畢，並無圖利之效。

至於威京集團捐給民眾黨的210萬政治獻金時間點，與京華城案足足差了2年多時間。工作簿記載的「小沈1500」，據檢方認定，是「某時」交付，京華城動土典禮上柯、沈曾碰面，但依現場狀況、柯文哲的維安，根本不可能以現金交付。檢方又指沈慶京曾要秘書到銀行提領現金1600萬，1500萬元用作行賄，但沈慶京每月至少提領1000萬餘元，這筆所謂的「金流」根本不存在。

林欽榮部分，鄭深元表示，林欽榮認為京華城案有違法之處，但與林欽榮自身的所作所為不符。林欽榮又表示市府與京華城訴訟期間，不能受理陳情，京華城也不能申請容積獎勵，但林欽榮不僅曾受理過台北市議員應曉薇的陳情、協調案，也送入都委會審議，當時雙方也都有訴訟正在進行，都發局官員也作證私人可以依都市計畫法第24條申請容積獎勵，林欽榮顯然做了偽證。

綜上理由，建請法院依職權告發林俊言涉犯偽造文書罪嫌，林欽榮涉犯偽證罪。

