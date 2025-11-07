辰己涼介想登板！帶江國豪手套主動請纓來台 笑說IG粉絲一半來自台灣

日職東北樂天金鷲外野手辰己涼介。圖／記者廖貫彣攝

2025年亞洲職棒交流賽今（7）日在樂天桃園球場開打，日職東北樂天金鷲外野手辰己涼介再度成為焦點人物。這位去年世界12強賽冠軍戰前豪語「輸給台灣就改當投手」的球星，不僅親自請纓隨隊來台，還帶上中華隊投手江國豪贈送的手套練投。

辰己涼介去年以洋聯安打王身分入選日本隊，12強賽冠軍戰不敵中華隊，以0比4吞敗。因賽前一句「輸給台灣就改當投手」意外成為焦點，並在春訓履行承諾開始練投。這次交流賽，辰己原本並不在球隊出訪名單中，「但我主動跟球團說想要來台灣比賽。畢竟和台灣球迷有約定，說過的話想做到。」

廣告 廣告

雖然球團最終只允許隨隊來台、未開放登板投球，辰己仍表示會隨時做好準備，「我從春訓以來一直在練投，用的就是江國豪送給我的手套。這次也帶來台灣，如果有機會上場，已經隨時準備好。」辰己甚至開玩笑地說：「希望台灣球迷能在場邊幫我喊，搞不好有機會會從外野走上投手丘投球。」

辰己涼介回憶去年冠軍戰，坦言對台灣印象深刻，「台灣棒球的水準提升很多，每位選手能力都很好，心理層面也變得更強，在大場面能有好表現。」

由於那句話讓他在台灣人氣飆升，辰己涼介說：「現在我的IG追蹤有一半都是台灣球迷，搞不好比仙台的粉絲還多！」辰己也透露去年在比賽中就感受到台灣民眾的熱情與友善，今年來台更覺得特別親切。

不只球技交流，辰己涼介在二軍期間還特別指導台灣小將陽柏翔打擊技巧，「能和台灣球員互動、學習，是很棒的經驗。」

昨天的賽前晚宴一道點心吸引辰己涼介注意，，辰己說：「昨天宴會上的芝麻球超好吃，味道跟日本甜點很像，所以大家都在搶著吃。」



回到原文

更多鏡報報導

樂天金鷲監督點評4台將 宋家豪、陽柏翔、蕭齊、王彥程全獲肯定

「台灣金孫」古林睿煬獲樂天金鷲監督高評價：「未來是很可怕的存在」

宋家豪隨樂天金鷲返台開戰 復健重生並透露下一階段目標