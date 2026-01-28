辰熙磁磚推薦：以善為磚，構築不凡 因愛而生的進口磁磚品牌 如何以工藝與共好理念塑造空間美學

圖：辰熙磁磚提供。

【記者張嘉誠／綜合報導】

在建材產業中，一個品牌的誕生往往源於對品質的追求，但「辰熙磁磚」的起點，卻更多了一份人性的溫暖與永續的承諾。這個深受市場信賴的磁磚品牌，其創立背後的故事，猶如一首結合善行、匠心與創新的敘事詩，不僅奠定了品牌獨特的文化底蘊，更驅動其不斷推出引領趨勢的進口磁磚與卓越產品。

緣起於善，企業文化深植共好DNA

辰熙磁磚的創立原由，與其說是商業決策，不如說是一段生命價值的實踐。董事長張又升先生在創業前，深受前東家總經理力行善舉的感召，其後經歷父親離世之痛，更深刻體悟如何延續父親的善行, 將這份對親人的思念轉化為對社會的大愛，認知到回饋與即時行善的重要性。自民國95年起，他開啟了「每日行善」的承諾，二十年來從未間斷。從定額捐款到近年親送物資至育幼院、弱勢長者手中，善行已從個人堅持擴散為全公司的共同使命。如今，訂下三年內捐贈救護車的目標，更成為全體辰熙人齊心努力的願景。這份「幫助別人的能力」，已內化為公司獨有的工作理念，讓辰熙不只銷售磁磚，更傳遞一份溫厚的社會責任感。

廣告 廣告

圖：辰熙磁磚提供。

熱銷經典：60×120磁磚，引領設計與實用完美平衡

談到市場表現，辰熙磁磚董事長 張又升 指出，60×120公分尺寸已成為全球市場的主流選擇，更是品牌旗下兼具人氣與口碑的經典磁磚。此尺寸之所以能擄獲設計師與消費者的心，在於其絕佳的適應性：尺寸適中，便於施工與搬運；視覺延伸感強，能有效提升空間質感；價格帶合理，滿足大多數客戶需求。

在設計應用上，辰熙的60×120系列緊扣國際潮流，主打仿大理石紋、水泥紋及低彩度中性色系，完美契合極簡、現代、輕奢等主流風格。其紋理比例自然耐看，具備「不易退流行」的特質，無論住宅的客廳、浴室、廚房，或商業空間、公共場域，都能展現高度相容性，是兼顧潮流與長期價值的智慧選擇。

獨家工藝：以創新技術成就市場罕見的頂級磁磚

辰熙磁磚的核心優勢，體現在其領先業界的研發能量與高度差異化的產品技術。所配合的進口磁磚品牌為全球首家將「Glint 閃晶技術」導入磁磚表面處理工藝，成功精準還原僅見於天然石材中的細緻閃晶層次與光澤表現。

另一項關鍵技術為 4D 製程工藝，透過 2.5 萬噸重壓設備，並累積數萬次模擬壓制成型數據，讓紋理從內部延伸至表面，呈現通透、有深度的整體結構效果。打造 1.2cm 與 2cm 厚度的大板磁磚。儘管生產成本極高，卻能換取近乎完美的工藝品質與細節表現，奠定其在業界中難以被複製的技術高度。

其次，品牌引進的「150×300公分厚度6mm大板磚」，代表了磁磚的頂級應用。超大尺寸帶來極簡無縫的視覺震撼，大幅提升空間的整體感與氣勢，特別適用於高端住宅的主牆、企業形象牆等重點場域。採用先進薄板燒製技術，兼具輕量、高強度與環保特性，減輕建築負載的同時，也拓展了應用彈性，可運用於檯面、立面等多元設計。

圖：辰熙磁磚提供。

核心信念：塑造值得信賴的磁磚品牌

辰熙的經營理念，以「CPOIE」五大核心為支柱，完整塑造其品牌形象：

品德（Character）： 強調良善、感恩與社會貢獻。

承諾（Promise）： 堅持客戶至上，並對員工保障權益。

開放（Open Minded）： 營造坦誠溝通、團結共進的環境。

創新（Innovation）： 每年引進趨勢新品，保持市場競爭力。

教育（Educate）： 內部知識共享，提升團隊專業。

最終，一切匯聚於「客戶信任（Trust）」。辰熙深信，信用是永恆的資產，從客戶角度思考，以真誠與專業服務，是品牌與客戶建立長久關係的基石。

辰熙磁磚，一個從善念出發的進口磁磚品牌，成功將人文關懷轉化為企業動力，並體現在對產品極致工藝的追求上。從符合大眾需求的熱銷款，到展現頂尖技術的獨家磁磚，辰熙始終以創新、品質與信任，為客戶構築充滿美感與溫度的空間。在競爭激烈的市場中，辰熙磁磚證明了，最好的品牌故事，是同時寫在社會的暖流裡，與每一片堅實而美麗的磁磚之上。

辰熙磁磚

官方網站：https://www.chenxi.com.tw/

IG：https://www.instagram.com/chenxitile_design?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D

FB：https://www.facebook.com/ChenXiTile

聯絡電話：02-2351-8123

地址： 台北市中正區青島東路51號