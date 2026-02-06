辰禹設計：圓弧織夢 法式輕奢的純淨篇章

文字整輯｜王程瀚 圖片提供｜辰禹設計





圖片提供｜辰禹設計



家是歲月編織而成的溫柔，在繁瑣的枯燥日常中，人們始終在尋覓一處能讓心靈緩慢靠岸的港灣。那裡沒有銳利的稜角，只有如同微風拂過的弧度，將城市喧囂隔絕於門外，當居住者在推開門的剎那，便能進入一場關於純淨與優雅的夢境。辰禹設計規劃的新案，正是以此為起點，運用細膩手法，在光影與曲線之間，譜寫出一章浪漫的法式序曲。

圖片提供｜辰禹設計

圖片提供｜辰禹設計



走進本案，首先映入眼簾的是一場迷人的視覺布局。設計師摒棄傳統住宅中常見的剛硬線條，轉而以「柔和、流動、紓壓」作為整體敘事主軸。在客廳裡，奶油白主調與淺色木地板的組合，營造出一種明亮且具備呼吸感的通透氛圍。最令人驚豔的，莫過於天花與梁柱的處理方式，大膽運用流暢的圓弧語彙修飾銳利邊角，讓視線隨之自然流轉，彷彿空間本身正緩緩流動著。

廣告 廣告

圖片提供｜辰禹設計

圖片提供｜辰禹設計

圖片提供｜辰禹設計

電視牆設計則是材質美學的極致展現。細膩的大理石材帶著如水墨般的自然紋理，與簡潔的法式線板收納櫃並列。石材的冷冽在造型線板平衡下，轉化為層次豐富的優雅氣息。每當落地窗引入的自然光映照於此，光影在石紋與線條間慢慢暈染開來，便勾勒出一幅靜謐的療癒畫面。



圖片提供｜辰禹設計



順著動線轉身，餐廳透過半開放式設計，將生活儀式感提升至嶄新高度。這裡巧妙利用法式拱門語彙，將廚房、廊道與用餐廳串聯在一起，空間在層層遞進的結構中，展現出如同藝廊般的精緻感。橢圓形石紋餐桌呼應全屋曲線主題，與上方白色吊燈共同凝聚出溫馨的用餐時光。櫃體設計更顯巧思，直條紋飾板搭配金屬把手，在純白底色中點綴出材質的多元性，讓每一餐都成為家人間情感交流的最佳時刻。

圖片提供｜辰禹設計

圖片提供｜辰禹設計



私領域的轉變更趨感性。進入主臥室，床頭牆面藉由獨特的自由曲線波浪造型吸引目光，這種不對稱的靈動美感，徹底打破牆面的單調平凡，賦予睡眠環境一份輕柔的情緒起伏。白色百葉窗微調灑進室內的光線，輔以圓鏡梳妝台，將浪漫情懷與實用機能完美融合，營造出彷彿雲朵般輕盈的休憩天地。



圖片提供｜辰禹設計

圖片提供｜辰禹設計

圖片提供｜辰禹設計

圖片提供｜辰禹設計

次臥室則展現不同活力特質。湖水藍的床頭背板在奶油色牆面映襯下，形塑清爽的跳色層次。大容量的純白系統衣櫃消弭了櫃體的壓迫感，特別保留的灰玻璃展示櫃在內嵌照明襯托下，讓收藏模型與藝術品成為居家風景的一部分，充分詮釋收納即裝飾的美學觀點。



圖片提供｜辰禹設計

圖片提供｜辰禹設計

圖片提供｜辰禹設計

若需要一處沉澱心靈的角落，書房與琴房的結合則提供完美解答。一體成形的懸空書桌與木質背板，在嵌入式線性燈帶的指引下，營造出專注卻毫不局促的讀寫氛圍。深色鋼琴在純白底色中演奏出一抹穩重節奏，使這個角落除了方便工作之外，也是涵養藝術氣息的專區。

圖片提供｜辰禹設計

圖片提供｜辰禹設計



綜觀全案，從家具選型的圓弧邊角，到異材質與法式語彙的細膩堆疊，每一處細節都緊扣著「圓弧織夢」的核心思想。透過對風格與機能的專注研究，辰禹設計完成關於居住品質的深刻思考，屋主全家人由此獲得彼此親密對話的機會，以及在理想住宅中悠然自得的人生態度。

劉家余 設計總監





點擊在設計王官網查看更多文章