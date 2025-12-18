辱日語是「狗語」！中國人羽田機場飆罵台灣遊客 爭執起因曝光

國際中心／林昀萱報導

近日羽田機場發生一起衝突事件，有中國女遊客在機場發生爭執，中國遊客不斷對台灣遊客叫囂，影片被現場旅客錄下後上傳到網路上，日網友也紛紛留言撻伐，希望中國人可以離開日本。隨著事件受到關注，引爆爭執的起因也曝光。

有網友在社群平台X還原事發過程，指出這起事件發生在17日，當時因為5位中國遊客佔了5排座位，遭到2名台灣人看不下去勸阻，對方竟開始無理攻擊。由網路上影片可以看到，其中一名中國人對台灣人大喊「台灣是中國的」、「搞清楚政治再出門」、「我雙標跟你什麼關係」等語，同行的中國人則不斷大喊令人聽不懂的言語，機場充斥著他們的叫喊聲。其中一名中國大叔態度和善、伸手搭向台灣男遊客肩膀試圖溝通，還被女中國遊客拉回嗆「你給我死過去！」

中國人因在羽田機場5人霸佔5排座位遭勸阻，和台灣人起爭執。（圖／翻攝自X平台@Byron_Wan）

之後航警到場後，由懂日語的台灣遊客向航警解釋相關情形，而中國女子因為搞不清狀況、聽不懂日語，反而是大叫「說人話」、「說狗語啊？」整場中國遊客的情緒都相當火爆，和台灣遊客的冷靜形成強烈對比。也是因為這一句「說狗語」引爆日本網友怒火，紛紛出言撻伐，怒斥「習近平不是叫你們不要來日本嗎？」

