辱日語是「狗語」！中女日機場罵台遊客 爭議起因曝光

日本羽田機場近日有台灣人與中國人發生口角，有網友還原事發過程。（圖／翻攝自X）





日本羽田機場近日有台灣人與中國人發生口角，過程中幾名中國女子不斷叫囂「台灣是中國的」甚至侮辱日語，引發不小的爭議，對此有網友還原事發過程。

網友「@Byron_Wan」在X（舊稱推特）上發文指出，事發於12月17日，當事5名中國遊客佔用了5排共20個座位，台灣遊客出言規勸卻遭對方辱罵，中國遊客中的女遊客不斷叫囂「我要跟你彙報嗎？我需要跟你彙報嗎？不要臉」、「台灣就是中國的，搞清楚政治」、「我雙標跟你有什麼關係？」

廣告 廣告

更離譜的是，中國遊客中有一名較明理的男子，試圖與台灣遊客理性溝通，卻遭同團女遊客拉回，還被自己人罵「你給我死過去」。而讓日本網友氣炸的關鍵點，便是警方與台灣遊客用日語溝通時，中國女遊客一句「說狗語啊？說人話」，讓日人看不下去，反批「既然你覺得日語不是人類語言，那為什麼還要來日本呢？習近平不是叫你們不要來日本嗎」。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

剛起飛就墜機！美國小飛機摔成爛鐵 機上2員罹難

快訊／日本青森縣又地震 各地震度曝光

日高級三溫暖火災！網紅夫妻慘死 按求救鈴也沒用

