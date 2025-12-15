辱罵書記官同事王八蛋，新竹地檢署書記官遭判賠。(記者蔡彰盛攝)

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地檢署一名書記官在紀錄科辦公室辱罵書記官同事「王八蛋」，被害人憤而提告求償10萬元，被告雖稱全案經檢方不起訴處分，但新竹地院民庭法官認為民事審理不受此拘束，判被告書記官需賠償同事2萬元。

嚴男說，與陳男均為新竹地方檢察署書記官，係同事關係。陳男自111年起，動輒於公開場合恣意對原告以不堪言語羞辱、咆哮，導致他僅能求助心理諮商。去年12月18日上午10時許，陳男突然衝進新竹地檢署4樓紀錄科辦公室，先以言詞辱罵他「王八蛋」，恫嚇「滾哪你」、「滾」等言語，再以他霸凌他人等不實言語指摘他，使不明始末的同仁誤解他，貶損原告他人格尊嚴及社會評價，侵害名譽權，除求償10萬元，還要求將民事訴訟判決主文刊登自由時報等三家報紙全國版頭版一日。

陳男則否認有羞辱、咆哮致嚴男須求助心理諮商之情。表示衝突發生是因得知嚴男欲向人事室申訴他騷擾他人，乃前往辦公室向嚴男以外的書記官澄清原委，嚴男先口出「你可以不要這麼幼稚嗎？你要幼稚到什麼時候？」，打斷其論述，他一時激動才回「滾」，並脫口而出口頭禪「王八蛋」一次。他並非被告主動恣意侵害嚴男名譽，且爭論過程他沒有指名道姓，亦非反覆持續謾罵。

法官認為，依一般社會通念以觀，「王八蛋」係屬粗俗不雅之言詞，含有輕蔑、鄙視意涵，陳男為具有相當智識程度之成年人，對於上情自難諉為不知，陳男於不特定人均得共見共聞的辦公室內以「王八蛋」辱罵嚴男，足以貶損對方社會上之評價，自屬不法侵害名譽權。

陳男辯稱刑事部分全案經新竹地檢署不起訴處分，但法官依職權取捨證據、認定事實，不受偵查後不起訴處分所認定事實拘束。最後判賠精神慰撫金2萬元。

另法官認為雙方非知名公眾人物，聽聞此事之人僅限當時在辦公室或經過之人，散布對象究屬有限，且任何人均得上網檢索瀏覽判決書，自可達到於社會上回復原告名譽效果，金錢賠償已足以回復原告損害發生前之名譽，尚無再命被告將判決主文刊登報紙之必要。

