辱罵賴清德遭起訴 張育萌批林國成「慣性失言」：為搏聲量失去政治底線

[Newtalk新聞] 前民眾黨不分區立委林國成因去年在造勢場合以三字經辱罵總統賴清德，遭台北地檢署依公然侮辱罪嫌起訴。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌今（12）日發表看法，直指林國成「慣性失言」，批評其「大街罵人、小巷道歉」，並質疑部分政治人物為博取鎂光燈而失去言行底線。

張育萌指出，去年7月民眾黨在民進黨中央黨部前舉辦反罷免造勢，當時仍具立委身分的林國成上台連續以三字經辱罵賴清德，且全程遭民眾黨直播。台北地檢署今偵結案件，認定其行為「故意貶損賴清德名譽，逾越合理接受範圍」，因此提起公訴。

他提到，林國成中午已對外道歉，表示為社會帶來不良示範，並稱事發當下已認為言行不妥。不過張育萌質疑，林國成並非首次發生爭議言行，過去多次在公開場合發言失當，事後再透過社群媒體致歉，形成「罵完人就跑」的模式。

張育萌直言，早在林國成擔任立委前，曾赴高雄為民眾黨造勢時評論台北市議員苗博雅外表與性別表現，引發爭議，事後僅在臉書表示「用詞不精準」。他認為，不同黨派可進行政策辯論與理性攻防，但不應涉及外表或性向等人身攻擊。

此外，張育萌也提到，林國成甫就任不分區立委時，國民黨提出修法將NCC委員改為政黨比例推薦制，當時NCC主委陳耀祥僅表達反對意見，林國成卻在非質詢時間於議場爆粗口，引發爭議。

他並指出，去年10月林國成在總質詢時監督「美濃大峽谷」案，卻自行將案件稱為「邁瑩大峽谷」，經內政部長劉世芳當場糾正後仍強辯，引發外界議論。

張育萌批評，一個政黨若失去道德約束，政治人物為博取關注而競相誇張發言，恐導致政治風氣惡化，形成「館長化」現象。他認為，政治可以強力批評，但不應失去基本底線，否則將對公共討論造成負面影響。

