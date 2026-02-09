辱華封殺名單再+1？《寶可夢》中國動漫展祭出禁令，控傷害民族情感

中國雲南昆明最近舉辦的動漫展「雲南國潮動漫遊戲嘉年華」，發了一則官方公告，宣布為維護中國國家尊嚴與民族立場，針對特定日本知名 IP 實施嚴格禁令。公告中明確指出，除了先前引起爭議的《名偵探柯南》，和早已經被社群封殺的《我的英雄學院》外，任天堂的《寶可夢》也因為「傷害民族情感」及「違背正確價值觀」，被全面禁止相關 Cosplay 裝扮、展示或販售相關周邊商品。

寶可夢在中國也有相當高的人氣、參與當地不少活動。（示意圖，圖源：Getty Images）

《寶可夢》的爭議則源於日前寶可夢集換式卡牌遊戲（PTCG），因為宣傳非官方第三方在日本靖國神社舉辦面向兒童的活動，觸動了中國敏感的政治神經，直接遭到解放軍官方媒體發文批評其為「文化滲透」與「嚴重辱華」。

雖然寶可夢官方後續刪除宣傳並且道歉，卻仍然遭到動漫展禁止。而這項禁令後也在網路上掀起熱議，不少網友對於這種「連坐法」感到錯愕。即便《寶可夢》和《名偵探柯南》在中國擁有龐大的粉絲數量，但在當前官方媒體的批判下，商業活動幾乎都選擇切割自保。中國動漫展主辦方更在聲明中更強調，全體參與該活動的廠商和粉絲應該要「銘記歷史、堅守原則」，致力於營造愛國的動漫展環境。