辱華？俄軍事部落客問幾枚飛彈能擊沉四川艦

▲有俄羅斯軍事部落客，在網路上分享四川艦的照片，並搭配文字寫說「我想知道需要多少枚Kh-31A才能擊沉它」，引發中國網友不滿。（圖／翻攝自新華社）

[NOWnews今日新聞] 中國新一代兩棲攻擊艦，076型兩棲攻擊艦首艦四川艦，11月16日完成首次航行試驗，之後持續進行海試，被中國媒體稱為是能夠適應未來智能化戰爭的「無人機航母」。不過，有位俄羅斯軍事部落客，在網路上分享四川艦的照片，並搭配文字寫說「我想知道需要多少枚Kh-31A才能擊沉它」，引發中國網友不滿。

根據軍事媒體《Defence Blog》報導，俄羅斯知名軍事部落客圖馬諾夫（Ilya Tumanov），長期以筆名「Fighterbomber」在Telegram上發表文章，被廣泛相信是俄羅斯空軍的現役軍官。本月1日，圖馬諾夫分享了一張由俄羅斯海軍士兵拍攝的四川艦照片，透露照片是在上海附近拍攝，並寫下「我想知道需要多少枚Kh-31A才能擊沉它」。

這篇貼文迅速在中國的開源情報（OSINT）頻道上引發熱議，中國網友肉搜出據信是拍攝該張照片的俄羅斯水兵，還有網友揚言要公布這些涉事人員的個人資料作為報復。另一些人則呼籲俄羅斯國防部為此正式道歉。

許多中國網友認為，圖馬諾夫的貼文意味著俄羅斯對一個重要國防夥伴的敵意姿態。一些網友要求禁止圖馬諾夫以及拍攝四川艦的俄羅斯水兵入境中國。

報導指出，這事件引起了外界對莫斯科和北京之間軍事關係脆弱性的關注，儘管中俄在官方上保持著緊密的戰略夥伴合作關係。雖然圖馬諾夫的貼文可能不代表俄羅斯官方立場，但中國軍事觀察家普遍認為一名與軍方有關聯的人物發表這樣的言論，是不可接受的。

四川艦與Kh-31A

四川艦在滿載戰鬥狀態下的排水量約為4萬噸，配備全長飛行甲板，並設有多部升降機以支援飛機起降和回收。設計旨在操作旋翼機和固定翼無人機，預計將成為世界上第一個配備電磁彈射器、專門為無人機系統配置的航母級軍艦。該艦也被配置用於發射有人駕駛戰鬥機，包括下一代隱形飛機，例如殲-35。四川艦計劃於2026年底全面投入使用，屆時將成為解放軍海軍的多用途兵力投射資產。

Kh-31A是俄羅斯研發的超音速反艦飛彈，是俄羅斯主力反艦武器之一，用於攻擊驅逐艦、護衛艦、登陸艦等中大型水面艦艇。Kh-31A發射後速度可達到3馬赫，具備低空貼海飛行能力，因此讓一般艦載防空雷達較難攔截，後期版本的射程可達到120～160公里左右。

