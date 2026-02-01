「辱華」成中國新民族主義！微博怒譙《我英》聯動《柯南》 觸發敏感神經

即時中心／林韋慈報導

日本人氣漫畫《我的英雄學院》曾因角色設定被中國網友認為影射二戰侵華日軍「731部隊」，於2020年遭到中國下架，並被部分網民貶稱為「鬼子學院」。不料，《名偵探柯南》近期與該作發布夢幻聯動企劃，聯手慶祝30周年與10周年紀念，觸動中國網友敏感神經，掀起「辱華」爭議。

《我的英雄學院》變鬼子學院

為慶祝《名偵探柯南》電視動畫播出30周年，以及《我的英雄學院》動畫開播10周年，日方自昨日起推出一系列聯動活動，包括《柯南》作者青山剛昌與《我英》作者堀越耕平互畫對方作品主角作為賀圖，並製作結合兩部作品的特別短片。相關內容曝光後，隨即踩到中國網友的政治敏感神經，在微博掀起抵制聲浪。

「名偵探柯南和鬼子學院聯動」一度衝上微博熱搜。大量中國網友留言怒批：「在這樣的政治敏感期搞聯動你是要死嗎」、「理直氣壯看盜版」、「娛樂不能凌駕於歷史真相與民族尊嚴之上」。

代理商滅火

面對輿論延燒，《名偵探柯南》在中國的版權代理商上海新創華文化於1月31日深夜緊急發表聲明「滅火」，強調聯動僅為作品間的祝賀與交流，並無任何政治立場含義。聲明指出，《名偵探柯南》今年迎來動畫播出30周年，日本版權方策劃與多部動漫作品互相祝賀，原意為傳遞正向價值，並一貫支持中日文化友好交流。

代理商也表示，作為中國大陸地區總代理，將與日方持續溝通，確保傳遞更符合中國粉絲期待與社會共識的內容，並重申支持和平、尊重並熱愛中國文化。然而，部分中國網友仍不買帳，堅持要求日方公開道歉、取消聯動企劃，認為「僅說是友好交流並不能服眾」，希望日本官方明確表態。

「辱華」成新中國民族主義口號

近年來，中國網路輿論對「辱華」議題高度敏感，不僅台灣藝人、日本動漫頻頻被點名，連國際品牌也屢遭波及。近期另一個爭議案例為《寶可夢》（Pokemon）。官方發布消息，原定於1月31日在東京靖國神社舉辦的「卡牌交換活動」，也燃起中國網友熊熊怒火。隨後日本遊戲製造商任天堂旗下的寶可夢公司以日中雙語發表道歉聲明，表示這是由1名被認證的寶可夢卡牌玩家私自籌辦的兒童活動，已經取消。





中國代理商緊急滅火。（圖／翻攝微博）





