農再績效考評 宜縣獲全國第1及績優甲等

▲農再卓越獎第一組全國第一名宜蘭縣政府及績優甲等佳績，縣府農業處長李新泰在縣府縣務會議獻獎給代理縣長林茂盛接受。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府以卓越的行政效能與創新推動策略，於行政院農業部水土保持署辦理的「全國社區農村再生績效考評」中，榮獲全國第一名及績優甲等佳績，展現宜蘭在農村再生政策推動上的深厚實力與地方特色。

宜蘭縣政府表示，此次榮獲全國第一名，是縣府團隊與全縣一五七個農村社區共同努力的成果。宜蘭以「環保立縣、觀光發展、文化紮根」為施政理念，長期推動「里山倡議」為主軸的農村再生策略，透過社區參與、跨域整合與永續創新，成功打造兼具生態保育、產業活化與文化保存的現代農村。

縣府農業處表示，此次榮獲全國第一名，是縣府跨局處團隊協力與各社區居民共同努力的成果。未來將持續推動「人本、永續、共榮」的農村發展策略，串聯里山與里海資源，深化產業與生態並進，打造「幸福農村、永續宜蘭」的新典範。

行政效率卓越，執行率高達九成以上。一一三年度宜蘭縣辦理農村總合發展計畫、社區農村再生輔導計畫與年度執行計畫，經費執行率達百分之九十二點五二，所有案件均無展延或取消，充分展現縣府行政效能與計畫管理能力。縣府更透過提前編列預算、滾動檢視提案，確保工程與輔導案件如期完成，成為推動農村再生行政執行的標竿。

創新發展成果亮眼，躍升全國及國際舞台。宜蘭縣以「里山倡議」為核心，加入里山倡議國際夥伴關係網絡（IPSI）連續兩年有案例入選國際IPSI示範案例，並推動生態農村與有機農業示範區，蘇澳鎮朝陽社區與頭城鎮港口社區更成為全國首位由社區經營主體的「有機農業促進區」。在競賽表現上，宜蘭縣榮獲「第三屆金牌農村競賽」金牌與優等獎、積極參與「農村好物競賽」，展現國際級永續農村實力。

跨域整合、策展創新，讓農村故事被看見。縣府透過「宜蘭農潮、山海直送」總合計畫從產品開發、生產製程、食品法規及成本通路全方面輔導農村產業提升，並將計畫推動結果結合綠色博覽會展出，年均吸引超過四十萬人次參觀。並運用社群媒體與海外推廣活動，於新加坡、馬來西亞舉辦「宜蘭旅遊與農特產品推廣會」，讓「宜蘭農村品牌」走向國際。