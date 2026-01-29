農友肯定接地氣！回娘家發表研發成果 花蓮農改場產學對話零距離

▲花蓮農改場楊大吉場長主持座談會，傾聽農友心聲。

【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】農業部花蓮區農業改良場於115年1月28日在農業推廣訓練中心盛大舉辦「115年度農民學院回娘家暨試驗研究成果發表會」。本次活動打破以往形式，首度將農民學院回娘家與研發成果發表深度結合，吸引眾多農民學院學員、青農及農業輔導單位共襄盛舉，透過產學面對面的互動，確保農業研究能精準對接第一線產業需求，攜手推動宜花農業轉型升級。

花蓮農改場楊大吉場長表示，本次活動展現出與往年迥異的特色，除別開生面將農民學院回娘家與試驗研究成果發表會結合，更安排主持人綜觀說明各節主題近年進展與未來展望。活動由長官致詞揭開序幕，現場嘉賓雲集，共同見證花蓮農改場在農業科技上的突破。會中特別邀請國立臺灣大學生物機電工程學系郭彥甫教授，以「AI農業領域的創新應用」為題進行專題演講，強調智慧技術導入對緩解農村勞動力短缺及提升產能之關鍵性。

▲115年度農民學院回娘家暨試驗研究成果發表會，座無虛席盛況空前。

發表會共分為五大專題節次，展現花蓮場多元且紮實的研究實力：第一節「智慧科技應用技術」：聚焦於智慧預警系統、高效農業機械研發、氣象參數分析及利用設施改善著果，展現以科技取代人力、精準防範天然災害及設施應用的具體成果。第二節「原鄉作物傳承與產業加值」：展現對原民產業的深耕，包含特色作物栽培技術開發、加工素材量產與應用，以及原住民傳統農耕知識與飲食文化的典藏紀錄，讓傳統作物走向現代加值應用。

第三節「作物新品種選育與推廣」：介紹近年最新育成的「水稻花蓮26、27號」、「萱草花蓮7號」、「仙草花蓮1-4號」及「南瓜、番茄及辣椒」等品種，體現研究人員長期投入品種改良的艱辛與豐碩回報。第四節「栽培技術優化與氣候變遷調適」：針對全球氣候變遷，分享宜蘭地區洋香瓜、青蔥等調適技術，確保農產品在極端天氣下仍能維持高品質生產；茂谷柑、梨穗、中草藥等栽培技術優化。第五節「健康管理與永續農業」：強調非化學資材運用、IPM（病蟲害綜合管理）研究及淨零循環案例、土壤復育技術，落實永續經營的農業願景。

▲農友於座談會踴躍發言。

整日活動匯聚21位研究員精銳接力發表。壓軸的座談交流迴響熱烈，從AI智慧應用至五大專題均有深度對話。花蓮農改場強調，農友回饋是研發升級的關鍵動力，更是確保技術接地氣的指引標竿。未來將持續深耕基層，作為農民最強實戰後盾，引領花宜農業從傳統邁向智慧永續的科技新局。（照片記者劉瑞娜翻攝）