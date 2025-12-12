農地也能「種水」？極端氣候下的治水新解方！【獨立特派員】

極端降雨頻率升高暴雨突破排水極限

近年台灣受颱風外圍環流及西南氣流影響，大量短延時強降雨屢次突破排水系統的保護標準，造成中南部多地淹水。2025年樺加沙颱風在花蓮引發堰塞湖潰壩、2024年凱米颱風則使多處河川暴漲，泥流溢堤漫入聚落，部分鄉鎮道路中斷，居民一度受困。

經濟部水利署副署長王藝峰指出，後壁與嘉義等地曾出現六小時逾400毫米的雨量，遠超過區域排水設計標準，導致多處溢流與內水難以排出。極端強降雨已超越傳統工程能應付的範圍，面對氣候變遷，治水必須改變思維。

廣告 廣告

豪雨超出現有排水系統負荷，城鎮街道嚴重淹水。（圖／獨立特派員）

綜合治水成趨勢工程與非工程並進

積水滯留、排不出成為多次豪雨的主因。救災期間，消防與軍方需以橡皮艇接駁居民，淹水高度甚至超越八八風災時紀錄。

前水利署長陳伸賢表示，過去治水動輒宣稱「破紀錄」，但淹水仍未改善，顯示僅靠工程措施已不符需求。綜合治水需兼具工程建設與非工程手段，如土地管理、調節性滯洪與保水措施，提升整體承洪韌性。

與傳統築堤、加排水的邏輯不同，綜合治水的核心在於讓河川、土地與排水系統共同分擔暴雨壓力，而非一味將雨水「快速排走」。

2024年凱米颱風在台灣帶來致災性降雨，各地排水系統宣洩不及，抽水機緊急作業排除積水。（圖／獨立特派員）

雲林褒忠示範滯洪成效農地蓄水守住聚落

2024年凱米颱風曾使雲林多地泡水，但褒忠鄉有才寮大排旁的聚落未再重演歷史淹水。水利署第五河川分署分署長吳明華說明，該區域原本僅具10至25年保護標準，然而凱米帶來557毫米的雨量已超過百年重現期，卻因在地滯洪介入，成功降低中上游入流量，避免大量洪水瞬間湧入村落。

這片1111公頃的滯洪示範區由台糖農地轉為可蓄水空間，經由加深排水、加高田埂與設置水門，使農地在豪雨時轉為蓄洪池，最高可容納三至四百萬噸水量，幾乎接近高雄全部25座滯洪池的蓄水能力。

褒忠鄉鄉代林一民說，透過蓄水延緩洪峰，可明顯減少低窪區域的淹水時間與範圍，對農作與交通皆有保護效果。

美濃以「種水」打造農地滯洪青年團隊協作百公頃計畫

2021年起，高雄美濃由「美濃農村田野學會」承接水利署在地滯洪計畫，由青年與地方團體組成的團隊協助農地改造，包括丈量田埂高度、確認封閉性、協助補強未達標準的田埂。專案助理洪郁雯與林筱庭長期巡查田區，確保雨量來時田區能如預期蓄水。

為兼顧農耕習慣，美濃採「一期種稻、二期種水、三期種蘿蔔」的三作模式，在每年五至九月汛期將農地視為「種水」空間。許多農民以稻田、野蓮田參與計畫，讓私人土地在雨季化為調節性蓄洪場。

美濃今年共有約100公頃、超過160名農民參與，需管理七百多塊田。美濃農村田野學會執行理事溫仲良指出，依水利署標準，田區蓄水達25公分即可取得獎勵金，某種程度也形成農村的綠色補貼。今年兩次颱風期間，這些農地累計讓美濃溪在橋梁測站的水位下降約20至30公分，顯示滯洪效果明確。

美濃農村田野學會測量田埂高度，確保蓄水達在地滯洪標準。（圖／獨立特派員）

土地共擔洪水的新治理模式讓農地與城市變海綿

傳統以築堤束水的方式，在暴雨時需關閉水門，易造成內水無法排出。近年數次豪雨造成都市區大淹水，反映僅靠排水工程已不足以應對極端氣候。

溫仲良強調，現代防洪不只是河道治理，而是國土利用的系統性問題。城市需透過海綿城市概念增加透水空間，農村位於中上游，更能藉由農地多元使用分攤洪量。要有效推動，必須跨部會統整土地、農業與治水，不應僅視為水利工程預算的問題。

氣候變遷治水新方向建立國土韌性的長期工程

極端降雨已成台灣新的常態，過去依賴的排水與堤防系統正逐漸面臨極限。從雲林到高雄，實證顯示「還地於河」、「以農地滯洪」等策略能延緩洪峰、分擔洪水，減少住家與田區的淹水風險。

結合工程建設、土地管理與社區協作，建立具承受力的國土，是面對氣候變遷不可再延後的改革。透過在地滯洪與多元治水，台灣正逐步從「排水思維」邁向「土地共擔洪水」的新治理模式。