農地工廠輔導納管恐受預算影響 黃秀芳：政策方向不容動搖

「農地工廠輔導納管」政策已實施三年，近期卻傳出明年度因預算影響產生變數。（圖／報系資料照）

自《工廠管理輔導法》修法後，政府採取全面納管、就地輔導方式，推動農地工廠合法化。自2023年起，經濟部利用疫後特別預算成立輔導團，協助地方政府辦理相關作業。然而近期卻傳出，因明年度預算遭刪減，農地工廠輔導合法化制度恐生變數。對此，民進黨立委黃秀芳表示，農地工廠輔導納管是政府務實面對長期歷史問題、降低環境與農地衝擊的重要治理工具，政策方向與必要性不容動搖。

台灣出口導向工業時期，用地需求殷切，農地工廠數量快速攀升，然因地方就業、民生壓力及法規不完善，導致後續通報與拆除困難重重。在「需求被壓抑、制度不配套、執法有空窗」的結構性背景下，農地違章工廠大量出現，成為難以迴避的歷史問題。

2019年《工廠管理輔導法》修法後，經濟部採取全面納管，並於2023年起運用疫後特別預算成立特定工廠輔導團，建立地方政府、業者與社區之間溝通與協調平台。納管後，工廠須定期接受環保、消防與職安檢查，若未按期提交改善計畫、計畫遭到駁回，或未依進度改善，可開罰停工，甚至撤銷資格。透過制度化管理，政府得以掌握農地工廠分布情形，進一步評估區域環境負荷，降低環境汙染與違法風險。

不過，近期傳出因明天度預算遭排擠，輔導政策經費恐因預算影響而受阻。對此，長期關注農地工廠議題的黃秀芳表示，過去三年來，政府已成功輔導約3.2萬家低汙染農地工廠納入管理體系，透過納管機制要求改善汙染、防災與安全條件，有效減緩對周邊農地、地下水及居民生活的即時衝擊。

黃秀芳強調，這項政策的核心目的，並非放任違規，而是將既存問題「納入管理、逐步改善、分級處理」，避免問題持續地下化、失控化。若因經費排擠而中斷輔導，等同讓已納管的工廠再次回到無人管理狀態，不僅政府將失去掌握產業與汙染風險的基礎資料，也可能導致環境衝擊反彈、農地與食安風險升高，最終傷害的仍是農民與地方居民。同時，也會對已配合政策改善的業者造成不公平，影響政府政策的一致性。

黃秀芳認為，農地工廠問題不能只靠取締，更不能放任不管，輔導納管正是兼顧環境保護、產業穩定與國土秩序的必要過程。在政策尚未完成結構性轉型之前，穩定的推動經費與制度延續，對中央與地方都同樣重要。

黃秀芳呼籲，未來在納管的基礎上，應該持續引導產業升級、輔導合法化或退場，逐步回復農地功能，這才是政府負責任且符合公眾利益的完整作法。

