賴清德「4個不變」淺談川習通話 媒體人揭難堪假象：他能講實話嗎？

美國總統川普（Donald Trump）昨（4）日晚間與中國國家主席習近平進行通話，期間不僅明確談及台灣議題，中國更指出，習近平要求美國「慎重處理對台軍售問題」；總統賴清德今（5）日發表言說期間，以美中台「4個不變」做出回應，媒體人王淺秋指出，川習通話已經證明，就算台灣做得再多，也動搖不了美中對台灣命運的影響力。

王淺秋在《大新聞大爆卦》節目中表示，賴清德前一天還引用美國參議員的發言批評在野阻擋國防預算，川普馬上就公開與習近平的通話，無疑是一大劇情翻轉。王淺秋指出，賴清德才以台美合作製造「美國會站在台灣這邊」的景象，川普馬上就在分享與習近平通話過程的同時，將「台灣」兩字的詮釋權交給中國。

「賴清德能講實話嗎？賴清德能不尷尬嗎？」王淺秋感慨，這次川普、習近平的通話，只顯示無論台灣做了多少，都難以動搖美中領導人對台灣命運的影響。王淺秋痛批，賴清德不僅沒有告訴台灣人民「真正的危機」，反而繼續用說謊、造謠的模式，拋出美中台「4個不變」洗地。王淺秋呼籲，賴清德應該用領導人的高度及角度，讓台灣人民清楚眼下的困境、風險以及因應措施。

