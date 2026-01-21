「農地改良回填」引環團反彈 國土署：有審查機制

要讓營建土石方有更多最終去處，解決長年亂丟與營造業者所說無處可去的窘境，國土署14日記者會的簡報上明確寫著擴增最終去處包含了「農地改良回填」。不過外界不滿恐怕將全面開放土石方回填農地，對此國土署澄清絕非事實。

內政部國土署主任秘書歐正興說明，「不是直接就可以進入農地，而是農地是農業主管機關本身它有一套的機制，過程裡面它必須要透過農業部的相關機制，要去做後續的處理。」

國土署強調，農地改良回填並非直接回填農地，而是有審查機制。

但環團指出，過去的案例顯示，土石方常常被摻雜廢棄物或是有害物質就算不是直接回填，但開放作為農地改良，若源頭沒把關好，恐怕存在高風險。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，「它還會跟一些污泥啊，或者是一些有害的廢棄物混雜在一起，這個營建剩餘土石方如果要拿去農地做土壤改良，其實風險是很大的。」

也有環團指出，農地改良的需求應該是農民視需要來提出申請，但國土署的簡報明顯將其列入擴增的最終去處選項，這代表國土署是想把農地改良作為去化的終極方法之一。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，「我們就擔心說其實不一定是這些農地有需求，照理說現有制度是農地你要自己提出申請，可是國土署的解方看起來是你可以去這些地方，好像你可以主動去找一些土地來填。」

針對農地改良回填，農業部指出，所謂農地改良是指地勢低窪不利耕作或是土質不佳、肥力不足影響產能，填土來提高生產力。但要改良的土方，除了需要證明還要檢驗無重金屬或有毒物質，向地方政府申請並審查通過才能回填，而現有的營建土石方摻雜物質太多，不可回填農地。