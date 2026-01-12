農地有望翻身變住宅區？台中港特定區啟動通盤檢討

台中市政府辦理「變更台中港特定區計畫（第四次通盤檢討）案」暨「擬定台中港特定區計畫細部計畫案」公開展覽。（圖／台中市政府）

台中市政府辦理「變更台中港特定區計畫（第四次通盤檢討）案」暨「擬定台中港特定區計畫細部計畫案」公開展覽。（圖／台中市政府）

攸關台中海線未來數十年發展的「台中港特定區計畫（第四次通盤檢討）」已正式開為期30天的公開展覽，並深入沙鹿、清水、大肚、梧棲及龍井等區舉辦5場說明會。這項涉及近2萬公頃土地的計畫，不僅要落實「雙港門戶」願景，更要解決基層民眾反映多年的土地使用不合時宜等「陳年舊疾」，讓海線地區真正迎來「脫胎換骨」的契機。

對許多海線居民而言，最「有感」的莫過於土地用途的解套。在過去的規畫中，許多已具備城市發展規模的地區仍被劃為農業區，導致地方建設受阻。都發局指出，若不透過通盤檢討，農業區不可能變更為住宅區或商業區。都發局長李正偉表示，隨著時代變遷，這次檢討將針對人口發展、道路系統及土地使用進行核實調整，目前已納入56件變更案，預計在公開展覽後，民眾提出的陳情需求還會進一步增加。

為了讓海線不僅是工商業重鎮，更能轉型為國際觀光門戶，本次計畫特別針對高美溼地及麗水漁港周邊地區劃設「遊憩服務用地」。透過調整公園、學校及機關用地，市府期許能強化地方的公共設施機能，並推動商業與觀光產業的聯動發展，讓在地居民能實質享受到觀光轉型帶來的經濟紅利。

過去都市計畫審議往往緩慢冗長，此次通盤檢討的一大亮點在於推動「主細計分離」作業。這項策略能有效簡化審議程序，強化地方自治的彈性，讓海線能更快應對中科、高鐵及機場建設帶來的連鎖效應，逐步落實「雙港核心」的市政願景，打造高價值、高增值的國際化運籌基地。

李正偉強調，都市計畫每5年應檢討一次，台中港特定區距離上次檢討也已間隔約14年，此次啟動更顯迫切。市府秉持公開透明原則，鼓勵公民或團體在公展期間踴躍提出意見。相關計畫書圖已存放於都發局及各區公所，民眾可前往閱覽，共同為海線的繁榮發展發聲。

