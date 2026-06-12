農地製毒廠 查獲逾4千Kg安毒溶液

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台南市調處去年十一月前往南區查緝，現場查扣安毒成品、半成品等逾四千公斤。

（讀者提供）

（另開新視窗）

記者王勗∕台南報導

台南市調處去年十月掌握鄭嫌為首的製毒集團情資，歷經長期追查蒐證追，鎖定隱身南區農地內的一處製毒工廠，會同南機組、高雄市調處、南市刑大及警三分局專案小組，同年十一月前往查緝，逮捕鄭姓主嫌及共犯王男、林男，現場查扣安毒成品、半成品等逾四千公斤，今年四月檢方偵結起訴。

一一四年十月，專案小組掌握毒品工廠情資，經查發現該製毒集團利用台八六線快速道路起點附近的農地鐵皮屋掩護，暗中製造安毒。台南市調處會同專案小組偵辦發現，鄭嫌等為規避追查、避免執法機關透過手機定位鎖定位置，刻意製造通訊斷點，每次「下廚」鄭嫌等於各自指定地點集合後，由鄭統一收繳、保管所有共犯的手機並關機，再駕駛「製毒專車」將助手等一併載往製毒處所。

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鄭嫌製毒技術純熟且行事謹慎，為謀取不法利潤，砸下重金承租製毒處所，其集團製毒工廠隱身南區農地中，外觀看起來僅是一般獨棟違章鐵皮屋農舍，四周皆為狹窄的農地道路、十分隱蔽，幸在專案小組密集監控與抽絲剝繭下，終於釐清所有線索，根據製毒原料與設備等流向，鎖定製毒工廠位置。

一一四年十一月，專案小組見時機成熟發動攻堅，趁著鄭等三人完成工作準備離開之際，調查官與警方現身包夾圍捕，當場將鄭、王、林等拘提逮捕，進一步進入製毒工廠查緝，起獲大批製毒器具、九九點一克安毒成品，毛重約八十點二公斤甲基麻黃鹼，及多達四十七桶、重逾四一七九公斤的半成品溶液，及時趕在毒品流入市場前攔截。

鄭等三人訊後被依毒品罪嫌移送南檢偵辦，檢方訊後認三人涉案情節重大，向台南地院聲請羈押獲准，今年四月全案偵結，檢方已提起公訴。南市調處強調，未來將持續落實查緝，積極打擊重大毒品犯罪，民眾若發現任何疑似毒品犯罪的不法情事，可隨時向調查局檢舉。