農地重畫清冊「建」字 地所登記竟沒了 民代批偽造文書

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〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府於1984年辦理大崙農地重劃，其中余姓地主所有的中壢山下段2535號農地上有建物，因此查估清冊上載明「建」字，未料土地登記並無建物，市議員徐景文質疑，地政事務所登記時逕行將「建」取消，涉及偽造文書，且依照農地重劃條例，農地有房屋就應該歸類為「建」地，強烈要求市府將土地恢復「甲建」，還給該地主公道。

徐景文說，依照農地重劃條例第22條規定，重劃區內同一分配區之土地辦理分配時，應按原有位次分配之，但「農地重劃計畫書公告之日前已有建築改良物之土地」不適用之；當初重劃清冊載明「建」字，余姓地主並未注意後續權狀登記情形，直至2008年才發現地政事務所登記農地，四處陳情卻都沒有結果。

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桃市府地政局長蔡金鐘表示，依現有資料顯示，當時的縣政府是於1984年辦理大崙農地重劃，中壢山下段428-7號土地於1986年補辦編定為特定農業區農牧用地，地號則重新編定為山下段2535號，農地重劃清冊「建」字，只是載明土地上有建物，至於該建物的地目，地主另需申請。

蔡說，由於山下段2535號屬於非都土地，必須依照1974公布的「區域計畫法」來認定，只要在法令公布前的建物，可就實際情況認定，目前很多非都土地有「甲建」、「乙建」、「丙建」、「丁建」就是這個原因，市府依照空照圖清查，發現該建物是1978年興建，在區域計畫法公布之後才興建，因此無法認定為「甲建」。

蔡金鐘說，當事人仍應依規定提出申請並檢附證明佐證，市府過去也曾處理類似案件，經查證後，將可依規定辦理更正或變更為建築用地，當事人也可另循救濟的途徑解決。

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