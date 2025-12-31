農地驚傳40聲槍響！屏東槍砲犯「倒車拒捕」畫面曝光 3警破窗逮人濺血

記者朱俊傑、林昱孜／屏東報導

農地驚傳40聲槍響！屏東槍砲犯「倒車拒捕」畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

屏東一名李姓槍砲犯30日現身南州鄉一處農地，早已掌握行蹤的東港分局，立即上前圍捕，但李男不願配合倒車衝撞，員警立即開40多槍回擊，最後破窗逮人，過程中一共造成3名員警濺血受傷，幸無大礙，宛如電影槍戰畫面曝光，令人膽戰心驚。

農地驚傳40聲槍響！屏東槍砲犯「倒車拒捕」畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

「他倒車了，小心」，員警裝備齊全上前圍捕李姓槍砲犯，沒想到對方不配合，還企圖倒車衝撞員警。警方隨即開40多槍回擊，現場槍聲大作，但李男還是不願下車，最後員警破窗，將人壓制在地，上銬帶回警局。

農地驚傳40聲槍響！屏東槍砲犯「倒車拒捕」畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

警方逮補李男過程，宛如電影警匪槍戰現場，過程中3名員警濺血，2人手部玻璃割傷，另一人則是遭撞傷腳。東港分局表示，李姓犯嫌（35歲）持有非法槍彈，且有危害其他民眾的情事，嚴重影響社會治安，經報請屏東地檢署檢察官指揮後展開查緝。

農地驚傳40聲槍響！屏東槍砲犯「倒車拒捕」畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

專案小組30日掌握李男行蹤後，展開圍捕，過程中並以偵防車堵住該牧場唯一出入口阻擋李嫌逃脫路線，將李嫌查緝到案，並搜出非法槍彈、毒品等，訊後全案移送屏東地檢署偵辦。



