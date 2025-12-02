農場上演活春宮！藍腹鷴壓制母雞求交配 專家說話了

一隻藍腹鷴意圖和母雞交配。（圖／翻攝自築夢森居臉書）





罕見一幕被拍下！位於嘉義縣中埔鄉的築夢森居農場內，一隻台灣特有種藍腹鷴竟追著母雞意圖交配，而母雞則是不斷閃躲，業者也將獵奇畫面分享到臉書粉專，專家也坦言這狀況很罕見，自己也是第一次見到。

築夢森居農場在臉書粉專PO出8秒影片，一隻雄性藍腹鷴闖入農場內，見到母雞就似乎「按捺不住」立刻衝上前展開攻勢，因為藍腹鷴體型上稍佔有優勢，一度將腳跨到母雞身上試圖壓制，母雞見狀拔腿狂奔，不過藍腹鷴仍持續進攻立刻追上前，顯得相當猴急，還發出急促的叫聲，和母雞當場上演追逐戰。

業者看見這一幕則笑說，「近幾年來， 保育的觀念抬頭，大家越來越重視自然生態 ，連二級珍貴稀有保育的藍腹鷴都來欺負我們家的雞囉！希望以後到處都能看到他的蹤跡。」網友驚訝表示，「哎呦喂呀！前所未聞，眼見為憑」「哇…產下新品種，藍腹肌」「我比較好奇這樣生下來的，小雞長怎樣」「同種公雞沒來救」「這應該申請國賠。」

根據《UDN聯合新聞網》報導，嘉義縣野鳥學會總幹事陳建樺認為，應該是雄性藍腹鷴還太年輕，處於發育和求偶的時期，但因為缺乏同種雌鳥，把母雞誤認成同科物種，實屬罕見，連他也是第一次見到。

事實上，藍腹鷴是台灣特有種，屬於第二級珍貴稀有保育類，雄性藍腹鷴頭頸是黑色，羽冠白色有時帶黑斑，後頸及頸側為深藍色，帶金屬光澤，上背白色，下背及尾上覆羽黑色，雌性為雄性的暗色版本，以褐色、土黃和黑色的條紋為主要色調。

