農場之子投毒畫面曝！毒飼料卡陽傘成鐵證 行凶無人機遭查扣

受害的「星夢森林劇場」內的陽傘上遺留毒飼料，警方追查後也將作案用空拍機查扣翻攝畫面

宜蘭縣冬山鄉「星夢森林劇場」農場發生震驚全台的空拍機投毒案，張美阿嬤農場負責人之子王逢昇相關犯案畫面與關鍵證物近日曝光。警方指出，受害園區內地板及陽傘上殘留的毒飼料成為破案鐵證，行凶用的空拍機也已遭查扣，確認為全台首見利用無人機投毒害動物的重大案件。

受害農場員工發現空拍機朝園區內撒下不明飼料，察覺異狀後立刻報警。翻攝畫面

警方說明，案件發生於2023年6月間，星夢森林劇場園區內多隻動物陸續離奇死亡，員工巡視時察覺上空有不明空拍機盤旋，隨後在園區地面發現帶有強烈刺鼻味的飼料顆粒，甚至有部分飼料卡在園區陽傘上，情況相當異常，懷疑遭人以空拍機投毒，立即報警處理。

警方循線追查不明空拍機，發現竟是張美阿嬤農場小兒子王逢昇在操作，並且加裝容器用來放毒飼料。翻攝畫面

羅東分局接獲通報後，迅速採集現場證物並送驗，結果在動物遺體胃部殘留物，以及地板、陽傘上的飼料顆粒中，均驗出劇毒農藥「托福松」成分，證實為人為投毒。警方隨即擴大調閱監視器畫面，並運用鑑識與數位採證科技追查飛行軌跡，成功鎖定嫌犯王逢昇。

調查發現，王逢昇在空拍機鏡頭周邊加裝容器，用以盛裝摻有托福松的毒飼料，再將無人機飛至星夢森林劇場上空，透過晃動機身方式投放毒餌。警方指出，王嫌投毒時並非拍攝影像，而是刻意挑選白天時段犯案，行徑相當大膽誇張。

警方持搜索票前往相關處所搜索，當場查扣作案用空拍機、殘餘農藥及浸泡過農藥的飼料，相關證據齊全，讓王嫌難以狡辯。全案後續已依法移送偵辦。

羅東分局再次呼籲，毒害動物屬於嚴重刑事犯罪，依《動物保護法》最重可處一年以上、五年以下有期徒刑，並得併科新臺幣五十萬元以上、五百萬元以下罰金，請民眾切勿以身試法，警方也將持續運用科技偵查，嚴防新型態犯罪手法。



